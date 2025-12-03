فصل التيار الكهربائي عن محافظتي درعا والسويداء لإجراء صيانة دورية

درعا-سانا

أعلنت شركة كهرباء درعا عن فصل التيار الكهربائي عن محافظتي درعا والسويداء من الساعة العاشرة صباح اليوم حتى الواحدة ظهراً لإجراء صيانة دورية.

وأوضح مدير دائرة تشغيل درعا 66 كيلو فولت، المهندس وليد المصطفى بتصريح لمراسل سانا، أنه سيتم فصل التغذية الكهربائية عن خط 230 كيلو فولت الكسوة الشيخ مسكين، لإجراء صيانة دورية على الشبكة، ورفع كفاءة الخطوط الهوائية، مشيراً إلى أن فصل التغذية الكهربائية سيؤدي لانقطاع الكهرباء عن محافظتي درعا والسويداء.

وبين أن تغذية الأحمال الضرورية خلال فترة الانقطاع ستتم على خط توتر عالي 66 كيلو فولت الكسوة الصنمين الشيخ مسكين، معرباً عن شكره للمواطنين وتفهمهم وصبرهم.

وتتعرض محطات تحويل الكهرباء والخطوط الرئيسية بشكل مستمر لعمليات تخريب ونهب من قبل ضعاف النفوس، في حين تأخرت أعمال الصيانة الضرورية للمنظومة الكهربائية في محافظة درعا نتيجة للممارسات التي خلفها النظام البائد.