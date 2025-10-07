بدء أعمال توسعة المركز السني التخصصي بدرعا لخدمة مرضى اللثة والتقويم

درعا-سانا

بدأت في مجمع العيادات الشاملة بمدينة درعا أعمال توسعة المركز السني التخصصي، بهدف خدمة مرضى اللثة والتقويم، وذلك ضمن المشاريع المنفذة في إطار حملة “أبشري حوران”.

وأوضح رئيس المجمع عبد الله أبو محمود في تصريح لمراسل سانا، أن التوسعة تشمل تأهيل جناحين جديدين ضمن بناء المجمع على طريق محافظة درعا، مشيراً إلى أن الجمعية الطبية السورية الأمريكية (سامز) تتولى تجهيز الجناحين بالمعدات والأدوات الطبية اللازمة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى وأطباء الأسنان المقيمين المتدربين.

وبيّن أبو محمود أن المركز يضم حالياً 23 طبيباً وطبيبةً مقيمين في اختصاصي اللثة والتقويم، ما استدعى توسيع البنية التحتية لتأمين بيئة تدريبية وعلاجية متكاملة، موضحاً أن المشروع يتضمن إضافة ثمانية كراسي جديدة مخصصة لمعالجات اللثة والتقويم، مع جميع التجهيزات الضرورية لتقديم خدمات مجانية بجودة عالية للمراجعين.

وتندرج أعمال التوسعة ضمن حملة “أبشري حوران”، وهي مبادرة خدمية مجتمعية انطلقت في آب الماضي، وجمعت نحو 44 مليون دولار لدعم المشاريع التنموية في محافظة درعا، في مجالات ترميم المدارس وتأهيل المراكز الطبية ودعمها بالأدوية والمعدات، وإصلاح الآبار وشبكات المياه والطاقة البديلة، إضافة إلى تحسين خدمات الإنارة والطرق والنظافة والبنية التحتية.

