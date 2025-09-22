دورة تدريبية في دمشق لتأهيل كوادر دير الزور على جهاز تحليل المضافات الغذائية

دمشق-سانا

نظمت الإدارة العامة للتجارة الداخلية، اليوم، دورة تدريبية متخصصة، لعدد من العاملين في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمحافظة دير الزور، وذلك في مديرية المخابر والمواصفات الفنية بدمشق، على جهاز الكروماتوغرافيا السائلة عالية الأداء HPLC الخاص بتحليل المضافات الغذائية.

وتهدف الدورة التي تستمر حتى السادس والعشرين من الشهر الحالي إلى رفع كفاءة الكوادر الفنية لتشغيل الجهاز المخطط نقله إلى دير الزور، تمهيداً لإعادة تفعيل العمل المخبري في المحافظة، بعد سنوات من التوقف، نتيجة تدمير المبنى القديم وسرقة التجهيزات خلال فترة الحرب.

المخبر خطوة لتوفير الوقت والجهد

مديرة مديرية المخابر في دمشق سمر الخليل، أوضحت في تصريح لمراسل سانا أن الجهاز سيستخدم لتحليل مجموعة واسعة من المضافات الغذائية، مثل المواد الحافظة والسكريات والكافيين والمحليات الصناعية وغيرها بما يضمن سلامة الغذاء وجودته، لافتةً إلى أن نقل الجهاز إلى دير الزور سيتم فور تجهيز المكان المناسب لوضعه.

وبينت الخليل أن هذه الدورة التدريبية تمثل بداية تأهيل الكوادر في دير الزور، بما يمكنها من إجراء التحاليل المخبرية محلياً، دون الحاجة لإرسال العينات إلى دمشق أو محافظات أخرى، ما يوفر الكثير من الوقت والجهد والتكاليف على المواطنين، والجهات الرقابية في المحافظة.

يشار الى أن المخبر المركزي بدمشق يحتوي على عدد من الأجهزة الحديثة المتخصصة، لتحليل المضافات الغذائية، المواد الحافظة، الألوان الصناعية، وحتى مواد التنظيف، والنتائج التي تصدرها تعتبر مرجعية أساسية، وتساعد الجهات الرقابية على ضبط الأسواق.