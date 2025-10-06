افتتاح قسم غسيل الكلى في مشفى الحراك بريف درعا لتعزيز الخدمات الصحية

IMG 9069 افتتاح قسم غسيل الكلى في مشفى الحراك بريف درعا لتعزيز الخدمات الصحية

درعا-سانا

افتتح اليوم قسم غسيل الكلى في مشفى الحراك الوطني بريف درعا الشرقي، ضمن الجهود الرامية إلى تحسين الواقع الصحي، وتوسيع الخدمات الطبية في المحافظة.

وأوضح محافظ درعا أنور طه الزعبي في تصريح لمراسل سانا، أن افتتاح القسم الجديد في المشفى يشكل خطوة مهمة في إطار تعزيز الخدمات الصحية في الريف الشرقي، ويأتي تتويجاً لتعاون مثمر بين وزارة الصحة والمجتمع المحلي، الذي كان له الدور الأبرز في إعادة ترميم المشفى وتأهيله بعد أن خرج عن الخدمة لسنوات.

IMG 9074 افتتاح قسم غسيل الكلى في مشفى الحراك بريف درعا لتعزيز الخدمات الصحية

وأوضح أن مشفى الحراك الذي يخدم ما يقارب 300 ألف نسمة من أبناء المنطقة، عاد اليوم ليكون مركزاً أساسياً لتقديم الخدمات العلاجية، مثنياً على الجهود الكبيرة التي بذلها أهالي المنطقة وحملة “أبشري حوران” في دعم المشروع واستكمال تجهيزاته الطبية.

بدوره أشار مدير الصحة زياد المحاميد إلى أن افتتاح قسم غسيل الكلى يأتي في إطار خطة شاملة لتطوير القطاع الصحي في المحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية، موضحاً أن القسم الجديد مزود بأربعة أجهزة حديثة من نوع “فريزينيوس” ما يسهم في تحسين ظروف المرضى الصحية وتخفيف الضغط عن باقي المشافي في المحافظة.

IMG 9059 افتتاح قسم غسيل الكلى في مشفى الحراك بريف درعا لتعزيز الخدمات الصحية

ولفت إلى أن مديرية الصحة تعمل بالتنسيق مع الوزارة، على تأمين الكوادر الطبية والفنية اللازمة لضمان استمرارية الخدمة بأعلى معايير الجودة.

IMG 9064 افتتاح قسم غسيل الكلى في مشفى الحراك بريف درعا لتعزيز الخدمات الصحية

من جانبه أوضح مدير مشفى الحراك عبد السلام الحراكي، أن القسم الجديد سيقدم خدماته لنحو 27 إلى 30 مريضاً من مناطق الحراك والمليحة وناحتة وعلما والصورة والكرك والغرية ومليحة العطش، مبيناً أن تشغيل هذا القسم يشكل نقلة نوعية في خدمات المشفى ويساعد على تخفيف الأعباء المادية والصحية عن المرضى من خلال حصولهم على العلاج داخل منطقتهم، وبإشراف كوادر طبية متخصصة وضمن ظروف آمنة ومريحة.

IMG 9077 افتتاح قسم غسيل الكلى في مشفى الحراك بريف درعا لتعزيز الخدمات الصحية

ويعد افتتاح قسم غسيل الكلى في مشفى الحراك، نقلة نوعية في الخدمات الطبية بالريف الشرقي، إذ يندرج ضمن سلسلة مشاريع تعمل عليها مديرية الصحة، بالتعاون مع المجتمع المحلي والمنظمات الداعمة لإعادة تأهيل المنشآت الصحية المتضررة واستكمال تجهيزها، بما يضمن عودة الحياة إلى القطاع الصحي في مختلف مناطق المحافظة.

انفجار عبوة ناسفة أمام محل تجاري في اليادودة بريف درعا
بحث سبل تحسين الواقع الخدمي في درعا
مجلة عالمية توثق حالة نادرة لطفل في مشفى دمشق لأمراض وجراحة القلب
جولة مصورة في مدرج بصرى الأثري.. إرث معماري يجسد روعة الفن المعماري في مدينة درعا
القائم بأعمال وزارة الصحة يؤكد ضرورة تجاوز المعوقات ورفع جودة ‏الأدوية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك