افتتاح قسم غسيل الكلى في مشفى الحراك بريف درعا لتعزيز الخدمات الصحية

درعا-سانا

افتتح اليوم قسم غسيل الكلى في مشفى الحراك الوطني بريف درعا الشرقي، ضمن الجهود الرامية إلى تحسين الواقع الصحي، وتوسيع الخدمات الطبية في المحافظة.

وأوضح محافظ درعا أنور طه الزعبي في تصريح لمراسل سانا، أن افتتاح القسم الجديد في المشفى يشكل خطوة مهمة في إطار تعزيز الخدمات الصحية في الريف الشرقي، ويأتي تتويجاً لتعاون مثمر بين وزارة الصحة والمجتمع المحلي، الذي كان له الدور الأبرز في إعادة ترميم المشفى وتأهيله بعد أن خرج عن الخدمة لسنوات.

وأوضح أن مشفى الحراك الذي يخدم ما يقارب 300 ألف نسمة من أبناء المنطقة، عاد اليوم ليكون مركزاً أساسياً لتقديم الخدمات العلاجية، مثنياً على الجهود الكبيرة التي بذلها أهالي المنطقة وحملة “أبشري حوران” في دعم المشروع واستكمال تجهيزاته الطبية.

بدوره أشار مدير الصحة زياد المحاميد إلى أن افتتاح قسم غسيل الكلى يأتي في إطار خطة شاملة لتطوير القطاع الصحي في المحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية، موضحاً أن القسم الجديد مزود بأربعة أجهزة حديثة من نوع “فريزينيوس” ما يسهم في تحسين ظروف المرضى الصحية وتخفيف الضغط عن باقي المشافي في المحافظة.

ولفت إلى أن مديرية الصحة تعمل بالتنسيق مع الوزارة، على تأمين الكوادر الطبية والفنية اللازمة لضمان استمرارية الخدمة بأعلى معايير الجودة.

من جانبه أوضح مدير مشفى الحراك عبد السلام الحراكي، أن القسم الجديد سيقدم خدماته لنحو 27 إلى 30 مريضاً من مناطق الحراك والمليحة وناحتة وعلما والصورة والكرك والغرية ومليحة العطش، مبيناً أن تشغيل هذا القسم يشكل نقلة نوعية في خدمات المشفى ويساعد على تخفيف الأعباء المادية والصحية عن المرضى من خلال حصولهم على العلاج داخل منطقتهم، وبإشراف كوادر طبية متخصصة وضمن ظروف آمنة ومريحة.