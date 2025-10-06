وزير الصحة السوري يبحث مع السفير البحريني تعزيز التعاون بالمجال الصحي

دمشق-سانا

بحث وزير الصحة مصعب العلي مع سفير البحرين في سوريا وحيد مبارك السيار، تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز أطر التعاون في مجال القطاع الصحي.

وأكد الوزير العلي خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة أهمية تجديد اتفاقيات التعاون في المجال الصحي، وتبادل الخبرات، لتطوير القطاع ورفع جودة الخدمات، مع التركيز على الاهتمام بتعزيز الصحة النفسية.

وأشار الوزير إلى الحاجة لدعم البنية التحتية للقطاع الصحي، بما ينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة للمرضى، لافتاً إلى أهمية تحديد الأولويات والاحتياجات الطارئة، بما في ذلك تأمين أدوية السرطان وأدوية التخدير.

من جانبه، أشاد السفير البحريني بالجهود المبذولة في القطاع الصحي، منوهاً بأهمية تدريب الكوادر الطبية، وتقديم الاحتياجات اللازمة بما يخص المساعدات الفنية، وإدارة المستشفيات وإعادة ترميم المهدم منها، لافتاً إلى أهمية مواصلة التنسيق بما يسهم في تطوير القطاع الصحي، وإعادة إعماره.