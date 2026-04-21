إعادة افتتاح مركز “أنا وطفلي” في طرطوس بعد تأهيله

طرطوس-سانا

أُعيد افتتاح مركز “أنا وطفلي” في مدينة طرطوس، اليوم الثلاثاء، بعد استكمال أعمال الترميم والتوسعة والتجهيز، وذلك في إطار الجهود المستمرة للارتقاء بالواقع الصحي، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية، ولا سيما المقدّمة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضحت مديرة المركز الدكتورة ريم جمال حرفوش لـ سانا، أن المشروع نُفّذ بمبادرة من مديرية الصحة ومشاركة فاعلة من منظمة اليونيسيف.

وبينت حرفوش، أن أعمال التطوير أسهمت في تعزيز البنية التحتية للمركز وتجهيزه بأقسام متخصصة، حيث تمّ إحداث غرفتين لمعالجة تأخر النطق، وغرفتين للتدخل المبكر، إضافة إلى غرفتين مخصّصتين للأطفال من طيف التوحد، فضلاً عن تطوير وتجهيز صالات الألعاب العلاجية والتعليمية، بما يتناسب مع احتياجات الأطفال.

وأضافت مديرة المركز: إن المركز يعتمد نهجاً متكاملاً في تأهيل الطفل، إلى جانب تمكين الأمهات من خلال تدريبهن وتزويدهن بالمهارات اللازمة لمتابعة حالة أطفالهن في المنزل، بما يضمن استمرارية التحسّن، وتحقيق نتائج إيجابية مستدامة.

بدوره، أكد مدير الصحة الدكتور علاء البرشومي، أن المركز مجهّز بأفضل الإمكانيات لتقديم خدمات متخصصة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، بما يسهم في دعمهم ودمجهم في مرحلة الطفولة المبكرة وتأهيلهم.

وأشار البرشومي، إلى أن المشروع يولي اهتماماً خاصاً بدعم الأسر وتوعيتها، من خلال تزويد الأهالي بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع احتياجات أطفالهم.

ولفت مدير الصحة إلى أن هذا المشروع يأتي بدعم من وزارتي الصحة والتربية كشريكين أساسيين، في إطار تكامل الجهود الحكومية والدولية لتحسين واقع الخدمات المقدّمة للأطفال، وتعزيز فرصهم في الحصول على رعاية صحية متكاملة.

وتأتي إعادة افتتاح مركز “أنا وطفلي” في طرطوس ضمن تعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية، بما يسهم في تطوير منظومة الدعم الصحي والاجتماعي، وتمكين الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة ودعم أسرهم وتهيئة بيئة مناسبة تساعدهم على النمو والتعلم والاندماج بشكل أفضل في المجتمع.