جلسة حوارية في حمص حول مخاطر السلامة المجتمعية

IMG 4221 جلسة حوارية في حمص حول مخاطر السلامة المجتمعية

حمص-سانا

نظّم مركز الحوار السوري، بمشاركة ممثلين عن المجتمع المدني والأهلي والمؤسسات، جلسة حوارية تناولت تحديات ومخاطر السلامة المجتمعية في سوريا، مع التركيز على “حمص كنموذج”، بهدف تحديد الأولويات وسبل التدخل، بالإضافة إلى الأدوار والمسؤوليات المختلفة، وذلك في فندق سفير حمص.

IMG 4292 scaled جلسة حوارية في حمص حول مخاطر السلامة المجتمعية

وشهدت الجلسة تقديم طروحات وأفكار متنوعة لتحليل الواقع واستشراف التغييرات المأمولة، وتضمنت عدة محاور رئيسية، أهمها “مناقشة القضايا المتعلقة بالأمن والسلامة المجتمعية في حمص، وتحديد المخاوف والفجوات الأساسية والأولويات، وتوضيح دور ومسؤولية المجتمع المدني والأهلي، ووضع رؤية مشتركة للأدوار المختلفة، واستخلاص الحلول والأدوات المتاحة لتعزيز الأمن والسلامة المجتمعية، واستكشاف تحديات الحماية والسلامة المجتمعية، وبناء فهم مشترك لتكامل الأدوار وكيفية استثمار الفرص”.

وأوضح نورس العبد الله، مدير وحدة التوافق والهوية المشتركة في مركز الحوار السوري، في تصريح لمراسلة سانا، أن قضايا الحوار المجتمعي آلية لتخفيف النزاعات، وتعزيز الاستقرار في المشهد السوري الذي يشهد تحولاً بعد سنوات طويلة من الاستبداد والانقسام، مشيراً إلى أن جلسة اليوم هي النشاط الحواري الأول في حمص مع شريحة واسعة من المجتمع الأهلي، بهدف التحليل والتفكير الجماعي لإيجاد حلول تنبع من الواقع وتكامل وجهات النظر.

وأكد العبد الله أن الجهود المتراكمة من المؤسسات العامة والمجتمع المدني والأهلي تتيح إيجاد حلول تخفف من المخاطر، وتواجه خطاب الكراهية والانقسام، وتسهم في بناء رأس مال اجتماعي إيجابي.

يشار إلى أن مركز الحوار السوري مؤسسة أهلية تهدف إلى إحياء الحوار حول القضايا التي تهم المجتمع السوري، وتسعى إلى توطيد العلاقات وتعزيز التعايش بين مكوناته.

IMG 4243 جلسة حوارية في حمص حول مخاطر السلامة المجتمعية
IMG 4305 جلسة حوارية في حمص حول مخاطر السلامة المجتمعية
ورشة عمل حول تعزيز الرعاية الصحية الأولية في سوريا
أكثر من 23 ألف طن قمح إلى صوامع الحبوب مع انتهاء موسم التسويق
انخفاض إنتاج تفاح حمص 2025 يثير المطالب بالتدخل والدعم الزراعي
معسكر تدريبي بدمشق لتعزيز المهارات العملية لطالبات التمريض
إدارة نُظم المعلومات الصحية.. ورشة عمل للجمعية الطبية السورية ‏الأمريكية “سامز” في جامعة دمشق
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك