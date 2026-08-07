حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تتراجع وسط ترقب لإعادة فتحه

سنغافورة-سانا

تراجعت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز خلال الأسبوع الجاري، وسط ترقب الأسواق للمحادثات بين إيران وسلطنة عُمان بحثاً عن مؤشرات بشأن إعادة فتح الممر المائي الحيوي.

ونقلت وكالة رويترز عن بيانات شركة كبلر لتتبع السفن، أن 33 سفينة عبرت المضيق خلال الفترة من يوم الإثنين إلى الخميس هذا الأسبوع، مقابل 50 سفينة خلال الفترة نفسها من الأسبوع الماضي.

وبحسب البيانات، عبرت أربع سفن المضيق أمس الخميس، بينها ناقلة نفط خام عملاقة تحمل نحو مليوني برميل من خام البصرة العراقي، إضافة إلى ناقلتين محملتين بغاز البترول المسال وسفينة لنقل البضائع السائبة.

وأشارت البيانات إلى أن ست ناقلات نفط خام فقط غادرت المضيق منذ بداية الأسبوع، فيما دخلته 21 سفينة.

وذكرت مصادر في قطاع الشحن أن شركات تكرير صينية وهندية حاولت الاستفادة من الخصومات على خام البصرة العراقي، إلا أن دخول السفن لا يزال محدوداً بسبب مخاوف المالكين من المخاطر المرتبطة بالملاحة عبر المضيق.

وأظهرت بيانات كبلر أن 26 سفينة عبرت مضيق باب المندب على البحر الأحمر أمس الخميس، ارتفاعاً من 19 سفينة في اليوم السابق.

وكانت حركة العبور عبر مضيق هرمز تتراوح عادة بين 130 و140 سفينة قبل إغلاق الممر المائي جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية-الإيرانية، فيما تواصل الأسواق متابعة تطورات المحادثات المتعلقة بإعادة فتحه.