‎ ‎وفاة 13 وإصابة 240 بالكوليرا في تشاد منذ إعلان تفشي العدوى‎ ‎

نجامينا-سانا‌‌‎ ‎

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أعلنت وزارة الصحة التشادية مساء أمس الخميس، وفاة 13 شخصاً جراء الإصابة ‏بالكوليرا منذ الإعلان رسمياً عن تفشي ‌‏العدوى في البلاد أواخر ‏شهر تموز الماضي، فيما بلغ ‏عدد الإصابات المسجلة نحو 240 حالة، وسط استمرار الجهود ‌‏الصحية لاحتواء انتشار ‏العدوى‎. ‎

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ونقلت وكالة فرانس برس عن الوزارة قولها في بيان‎: “‎إن عدد الإصابات المسجلة حتى يوم ‏الإثنين الماضي بلغ 239 حالة ‌‏على مستوى البلاد، بينها 13 ‏حالة وفاة، بمعدل وفيات وصل ‏إلى 5.4 بالمئة‎”‎، مشيرة إلى أن معظم الإصابات سُجلت في ‌‏إقليم حجر لميس شمال البلاد ‏والعاصمة نجامينا‎. ‎

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وأوضح البيان أن العاصمة نجامينا شهدت تسجيل 11 حالة وفاة خلال شهر آب الجاري، ‏ما يعكس تسارع انتشار المرض ‌‏في المناطق الأكثر كثافة ‏سكانية‎. ‎

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وأكدت الوزارة أن محدودية الوصول إلى مياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي في ‏تشاد لا تزال تمثل أحد أبرز ‌‏العوامل التي تسهم في استمرار ‏انتشار الكوليرا، رغم أن ‏أنظمة معالجة المياه والصرف الصحي الحديثة أسهمت في القضاء ‌‏على المرض في معظم ‏الدول المتقدمة‎. ‎

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وحسب السلطات الصحية في تشاد فإن نحو 50,800 شخص تلقوا اللقاح ضد الكوليرا ‏منذ الإعلان عن تفشي العدوى في ‌‌‏24 تموز الماضي، في إطار ‏حملة تهدف إلى الحد من ‏انتشار العدوى وحماية الفئات الأكثر عرضة للإصابة‎. ‎

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وكانت أولى الوفيات المرتبطة بالتفشي سُجلت في 13 حزيران الماضي، قبل أكثر من شهر ‏من إعلان السلطات رسمياً عن ‌‏انتشار العدوى‎. ‎

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وشهدت عدة دول إفريقية خلال الأشهر الأخيرة موجات تفشٍ للكوليرا، من بينها جمهورية ‏إفريقيا الوسطى وجمهورية ‌‏الكونغو الديمقراطية ‏ونيجيريا، في ظل تحديات متواصلة تتعلق ‏بالحصول على المياه النظيفة وتحسين خدمات الصرف ‌‏الصحي‎. ‎

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يشار الى أن الكوليرا مرض بكتيري ينتقل عبر المياه أو الأغذية الملوثة، ويمكن علاجه ‏بسهولة إذا شُخّص مبكراً، إلا أنه قد ‌‏يؤدي إلى الوفاة سريعاً في ‏حال عدم تلقي العلاج‎. ‎

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