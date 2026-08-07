نجامينا-سانا
أعلنت وزارة الصحة التشادية مساء أمس الخميس، وفاة 13 شخصاً جراء الإصابة بالكوليرا منذ الإعلان رسمياً عن تفشي العدوى في البلاد أواخر شهر تموز الماضي، فيما بلغ عدد الإصابات المسجلة نحو 240 حالة، وسط استمرار الجهود الصحية لاحتواء انتشار العدوى.
ونقلت وكالة فرانس برس عن الوزارة قولها في بيان: “إن عدد الإصابات المسجلة حتى يوم الإثنين الماضي بلغ 239 حالة على مستوى البلاد، بينها 13 حالة وفاة، بمعدل وفيات وصل إلى 5.4 بالمئة”، مشيرة إلى أن معظم الإصابات سُجلت في إقليم حجر لميس شمال البلاد والعاصمة نجامينا.
وأوضح البيان أن العاصمة نجامينا شهدت تسجيل 11 حالة وفاة خلال شهر آب الجاري، ما يعكس تسارع انتشار المرض في المناطق الأكثر كثافة سكانية.
وأكدت الوزارة أن محدودية الوصول إلى مياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي في تشاد لا تزال تمثل أحد أبرز العوامل التي تسهم في استمرار انتشار الكوليرا، رغم أن أنظمة معالجة المياه والصرف الصحي الحديثة أسهمت في القضاء على المرض في معظم الدول المتقدمة.
وحسب السلطات الصحية في تشاد فإن نحو 50,800 شخص تلقوا اللقاح ضد الكوليرا منذ الإعلان عن تفشي العدوى في 24 تموز الماضي، في إطار حملة تهدف إلى الحد من انتشار العدوى وحماية الفئات الأكثر عرضة للإصابة.
وكانت أولى الوفيات المرتبطة بالتفشي سُجلت في 13 حزيران الماضي، قبل أكثر من شهر من إعلان السلطات رسمياً عن انتشار العدوى.
وشهدت عدة دول إفريقية خلال الأشهر الأخيرة موجات تفشٍ للكوليرا، من بينها جمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا، في ظل تحديات متواصلة تتعلق بالحصول على المياه النظيفة وتحسين خدمات الصرف الصحي.
يشار الى أن الكوليرا مرض بكتيري ينتقل عبر المياه أو الأغذية الملوثة، ويمكن علاجه بسهولة إذا شُخّص مبكراً، إلا أنه قد يؤدي إلى الوفاة سريعاً في حال عدم تلقي العلاج.
وفاة 13 وإصابة 240 بالكوليرا في تشاد منذ إعلان تفشي العدوى
نجامينا-سانا