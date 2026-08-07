الذهب يتجه لتسجيل أقوى مكاسب أسبوعية منذ مطلع العام الحالي

لندن-سانا

اتجهت أسعار الذهب اليوم الجمعة إلى تسجيل أكبر مكاسب أسبوعية منذ كانون الثاني الماضي، مدعومة بتراجع أسعار النفط الذي عزز توقعات انحسار الضغوط التضخمية.

وذكرت رويترز أن سعر الذهب في المعاملات الفورية استقر عند 4235.57 دولاراً للأوقية، محققاً مكاسب أسبوعية بلغت 4.8 بالمئة، وهي الأقوى منذ بداية العام الحالي، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1 بالمئة إلى 4293.80 دولاراً للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 61.26 دولاراً للأوقية، فيما تراجع البلاتين بنسبة 0.5 بالمئة إلى 1720.75 دولاراً، والبلاديوم بالنسبة ذاتها إلى 1363.50 دولاراً للأوقية.

وكان سعر الذهب في المعاملات الفورية انخفض مساء أمس الخميس بنسبة 0.3 بالمئة ليصل إلى 4233.64 دولاراً للأوقية، في حين تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.3 بالمئة إلى 4291.30 دولاراً للأوقية.

يذكر أن أسعار الذهب شهدت خلال الأشهر الماضية تقلبات حادة متأثرة بتطورات الأوضاع الجيوسياسية وتوقعات السياسة النقدية الأمريكية، إذ يزداد الإقبال عليه عادة في أوقات عدم اليقين، بينما تتراجع جاذبيته مع ارتفاع أسعار الفائدة بسبب عدم تحقيقه عائداً مالياً.