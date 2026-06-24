مشاريع لإعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي في داريا وإنجاز 80% من الخط الرئيسي بالمنطقة الجنوبية

ريف دمشق – سانا

تواصل مدينة داريا تنفيذ مشاريع لإعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي، ضمن خطة تهدف إلى تحسين الواقع الخدمي ومعالجة المشكلات المتراكمة في البنية التحتية، ولا سيما في المنطقة الجنوبية التي شهدت خلال السنوات الماضية فيضانات متكررة لمياه الصرف الصحي.

وأكد رئيس مجلس مدينة داريا رائد عبيد في تصريح لـ”سانا” أن شبكة الصرف الصحي في المدينة تعرضت لأضرار واسعة نتيجة القصف الممنهج خلال سنوات الحرب، ما أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة منها، إضافة إلى تفاقم المشكلات الناتجة عن ضعف تدفق المياه وتراكم الرواسب داخل الخطوط، ما جعل معظم الشبكة بحاجة إلى إعادة تأهيل واستبدال داخل المخطط التنظيمي وخارجه.

وأوضح عبيد أن أعمال إعادة التأهيل بدأت من محطة التكرير باعتبارها نقطة الأساس لإعادة تشغيل منظومة الصرف الصحي بكفاءة، مشيراً إلى أن أبرز المشاريع المنفذة حالياً مشروع الخط الواصل بين محطة التكرير، ودوار الفرن بطول 1170 متراً، بدعم وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP). ويتضمن المشروع مدّ خطوط رئيسية بقطر 80 سم مع جميع الوصلات والمعالجات الفنية اللازمة، حيث جرى إنجازه بالكامل.

ولفت إلى أن محافظة ريف دمشق تنفذ مشروعاً آخر مماثل يمتد من دوار الفرن إلى ساحة شريدة بطول 2200 متر، ويتضمن استبدال الخطوط الرئيسية للمدينة بأنابيب بقطر 60 سم، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال شهر.

وبيّن أن المجلس المحلي ينفذ مشروع خط صرف صحي من دوار الفرن إلى مفرق الدحاديل بطول 450 متراً بدعم من المجتمع المحلي، حيث بدأت الأعمال قبل يومين ومن المتوقع إنجازها خلال عشرة أيام.

وأكد عبيد أن المشاريع الحالية ستسهم في معالجة نحو 50 بالمئة من المشكلات القائمة في شبكة الصرف الصحي، لافتاً إلى أن المدينة تتوقع خلال الشهرين المقبلين عودة أعداد إضافية من الأهالي، ما يجعل استكمال مشاريع التأهيل أمراً ضرورياً.

وختم بالقول إن: “إنجاز المشاريع الحالية يعني استكمال ما يقارب 80 بالمئة من الخط الرئيسي للصرف الصحي في المنطقة الجنوبية، الأمر الذي سيحد بشكل كبير من مشكلات الفيضانات وتجمع مياه الصرف”، مبيناً أن مجلس المدينة يدرس بالتنسيق مع محافظة ريف دمشق تنفيذ مشاريع إضافية خلال المرحلة المقبلة لاستكمال تحسين واقع الشبكة في مختلف أحياء المدينة.