مهرجان “درة الفرات” ينشّط الحركة التجارية في الرقة بمشاركة 50 شركة

الرقة-سانا



افتُتح اليوم الأحد مهرجان “درة الفرات” للتسوق في حديقة الرشيد بمدينة الرقة، بمشاركة 50 شركة من مختلف المحافظات السورية، في خطوة هدفت إلى تنشيط الحركة التجارية وتوفير منتجات متنوعة للمواطنين بأسعار تنافسية.



وأوضح الأمين العام لمحافظة الرقة شحود عبد العزيز في تصريح لمراسل سانا، أن المهرجان أسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي من خلال جمع الشركات والمنتجين في فعالية واحدة تتيح للمواطنين الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة، مؤكداً أن الحدث يدعم المنتج الوطني ويشجع المنافسة الإيجابية في الأسواق.



ودعا عبد العزيز الصناعيين ورجال الأعمال إلى الاستثمار في محافظة الرقة والمساهمة في دعم الإنتاج المحلي، بما ينعكس على توفير فرص العمل وتحريك عجلة التنمية الاقتصادية.



من جانبه، بيّن منظم المهرجان وصاحب شركة مارديني للمعارض قتيبة مارديني، أن الفعالية تضم شركات متخصصة في الألبسة والأغذية والأحذية والمنظفات والمواد الاستهلاكية، وتمثل عدداً من المحافظات السورية، مشيراً إلى أن المهرجان يستمر حتى الحادي عشر من الشهر الجاري ويقدم منتجات بأسعار تشجيعية وعروض خاصة للزوار.



بدوره، أوضح إسماعيل الشيخ، ممثل مركز المستقبل للمستلزمات الطبية، أن المشاركة الحالية جاءت استكمالاً لنجاح الدورات السابقة، لافتاً إلى أن المنتجات الوطنية تستحوذ على الحصة الأكبر من المعروضات وسط إقبال ملحوظ من الزوار.



وأكد المواطن محمود الصوفي أن المهرجان وفّر خيارات واسعة للتسوق وأسعاراً مناسبة، معرباً عن أمله في استمرار تنظيم مثل هذه الفعاليات لما لها من دور في تنشيط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.



ويأتي المهرجان ضمن الجهود الرامية إلى دعم النشاط التجاري والاقتصادي في محافظة الرقة، وتشجيع تسويق المنتجات الوطنية وتعزيز التواصل المباشر بين المنتجين والمستهلكين.