برسوم رمزية.. افتتاح عيادات التكافل المجتمعي في زملكا بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

افتتحت جمعية التكافل المجتمعي اليوم الجمعة عيادات التكافل المجتمعي في مدينة زملكا بريف دمشق، في خطوة تهدف إلى دعم القطاع الصحي وتوسيع مظلة الخدمات الطبية للفئات الأكثر احتياجاً، بحضور مدير صحة ريف دمشق توفيق حسابا.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية عبد الله دحلا لـ سانا، أن العيادات ستقدم حزمة متكاملة من الخدمات الطبية الأساسية والتخصصية، تشمل الطب الداخلي، وطب الأطفال، والنسائية، والجراحة العامة، والقلبية، والعصبية، والجلدية، الصدرية، والأوعية الدموية، والبولية، إضافة إلى خدمات المخبر والتحاليل والعلاج الفيزيائي والتأهيل الحركي، وذلك ضمن نموذج يعتمد على تقديم الخدمات برسوم رمزية جداً لتغطية جزء من التكاليف التشغيلية.

عيادات التكافل المجتمعي.. استيعاب 150 مراجعاً يومياً

ولفت دحلا إلى أن فريق العيادات يتكوّن من أطباء اختصاصيين وممرضين وكوادر تمريضية وفنيي مخابر وعلاج فيزيائي وإداريين، حيث يبلغ عدد الكادر 33 متطوعاً ومتطوعة، مع قدرة استيعابية تتراوح بين 100 إلى 150 مراجعاً يومياً.

وأشار إلى أن العيادات تعتمد على عدة مصادر تمويل، منها تبرعات الأفراد، وشراكات مع منظمات إنسانية ومحلية، إضافة إلى رسوم رمزية لبعض الخدمات، مع العمل على ضمان الاستمرارية من خلال تنويع مصادر التمويل وتعزيز الشراكات وإدارة الموارد بكفاءة.

وتستهدف العيادات بشكل رئيسي الأسر ذات الدخل المحدود، والمرضى غير القادرين على تحمّل تكاليف العلاج، إلى جانب النساء والأطفال وكبار السن، والحالات الإنسانية والمزمنة، مع اعتماد معايير مرنة تراعي الوضع الاقتصادي والحالة الصحية وأولوية الحالة، بحيث تُعطى الأولوية للفئات الأكثر ضعفاً.

و”جمعية التكافل المجتمعي” هي جمعية تنموية غير ربحية تهدف إلى تقديم الدعم، والتمكين، والتدريب المهني، والعمل على مستقبل أفضل من خلال المبادرات الاجتماعية. تعتمد في برامجها على التكافل الاجتماعي لتعزيز القدرات وتنمية المجتمع.