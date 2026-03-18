الحرارة إلى ارتفاع والجو غائم جزئياً في عموم سوريا

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2-4 درجات مئوية في أغلب المناطق.

وبحسب المديرية العامة للأرصاد الجوية، يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام، يتحول إلى غائم خلال ساعات المساء والليل، لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر بدءاً من المناطق الجنوبية الغربية ليمتد الهطل تدريجياً إلى باقي المناطق، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً.

والرياح جنوبية شرقية في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية بين الخفيفة والمعتدلة، بينما تكون شرقية إلى شمالية شرقية في باقي المناطق، معتدلة السرعة مع هبات شديدة تتجاوز سرعتها 55 كم/سا في المرتفعات الساحلية والقلمون والمنطقة الجنوبية الغربية والوسطى، تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في المناطق الوسطى والبادية، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وخلال الليل يكون الجو بارداً نسبياً في أغلب المناطق، ويحذر من تشكل الضباب في أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية: