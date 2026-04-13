القبض على 3 اشخاص متورطين بنقل مواد مخدرة من لبنان إلى الداخل السوري

ريف دمشق-سانا

تمكنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة يبرود بريف دمشق من القبض على 3 أشخاص مسؤولين عن نقل مواد مخدرة من الأراضي اللبنانية إلى الداخل السوري وهم (ع. خ – م.خ – م.خ).

وقالت مديرية إعلام ريف دمشق في قناتها على التلغرام اليوم الإثنين: إنه وبعد التحقيق مع المقبوض عليهم، كشفوا عن زعيم الشبكة المدعو (أ.خ)، حيث جرى إلقاء القبض عليه أصولاً، وهو متورط بالشحنة التي تم ضبطها منذ عدة أشهر والتي احتوت على نحو 650 ألف حبة كبتاغون و100 كغ حشيش، و226 منطاد نتروجين، وكمية من مادة الماريغوانا.

وكانت إدارتا مكافحة المخدرات في سوريا والأردن نفذتا مؤخراً عملية نوعية أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 943 كغ من مادة الكبتاغون المخدرة عبر مركز حدود جابر، كما جرى بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في العراق، وعبر ثلاث عمليات أمنية نوعية، تفكيك وإحباط نشاط شبكات دولية متخصصة في الإتجار وتهريب المواد المخدرة، وتم خلال العملية ضبط نحو مليون حبة من مادة الكبتاغون .