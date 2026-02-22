توزيع مساعدات غذائية للأسر الوافدة من السويداء في بلدتي المليحة الشرقية والغربية بريف درعا

IMG 20260222 160842 613 توزيع مساعدات غذائية للأسر الوافدة من السويداء في بلدتي المليحة الشرقية والغربية بريف درعا

درعا-سانا

وزّعت دائرة العلاقات المسكونية والتنمية في بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، بالتعاون مع المجتمع المحلي، اليوم الأحد، مساعدات غذائية على الأسر الوافدة من محافظة السويداء إلى بلدتي المليحة الشرقية والمليحة الغربية في ريف درعا.

IMG 20260222 160841 687 توزيع مساعدات غذائية للأسر الوافدة من السويداء في بلدتي المليحة الشرقية والغربية بريف درعا

وأوضح بهاء دخل الله، مسؤول مشروع بيتنا في المنظمة، في تصريح لمراسل سانا، أنه تم توزيع 466 حصة غذائية في المليحة الشرقية، و435 حصة في المليحة الغربية، وذلك استكمالاً لحملة التوزيع المخصصة لدعم الأسر الوافدة.

من جانبه، بيّن راكان صياح الشيب، عضو لجنة الوافدين في المليحة الغربية، أن كل أسرة وافدة استلمت سلة غذائية، معرباً عن تقديره للجهود المبذولة، وأشار إلى أهمية ضمان وصول المساعدات إلى جميع المناطق.

بدوره، أوضح نبيل الحراكي، رئيس المجلس المحلي في المليحة الغربية، أن عمليات التوزيع تمت بتوجيهات من محافظ السويداء وبمشاركة منظمة جوبا، مؤكداً أن المنظمات تبذل جهوداً واضحة في دعم الأسر، إلا أن الحاجة لا تزال قائمة لتعزيز مخصصات التدفئة.

وتأتي هذه المساعدات ضمن جهود المنظمة في تنفيذ برامج إنسانية وتنموية واسعة لدعم المجتمعات المحلية، وتلبية احتياجات المتضررين والنازحين في سوريا، بما يسهم في تعزيز صمود الأسر وتحسين ظروفها المعيشية.

IMG 20260222 160840 881 توزيع مساعدات غذائية للأسر الوافدة من السويداء في بلدتي المليحة الشرقية والغربية بريف درعا
IMG 20260222 160841 742 توزيع مساعدات غذائية للأسر الوافدة من السويداء في بلدتي المليحة الشرقية والغربية بريف درعا
