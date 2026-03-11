إطلاق أول مسار إرشادي للمكفوفين في سوريا بمعهد بسمة أمل بريف دمشق

دمشق-سانا

أطلق فريق” أقرأ بعيوني”ومؤسسة بسمة أمل الخيرية، وجمعية لمسة شفا اليوم الأربعاء، أول مسار إرشادي مخصّص للمكفوفين في سوريا، وذلك في مبنى معهد بسمة أمل للمكفوفين، وضعاف البصر بضاحية قدسيا بريف دمشق، بهدف تعزيز سلامة الطلاب، وتحقيق الاستقلالية، والتنقل الآمن لهم.

وأوضح مؤسس ومدير فريق أقرأ بعيوني وسيم كناكرية لمراسل سانا أن المسار تم تصنيعه محلياً بالتعاون مع شركة خاصة، ويعتمد على نوعين من الأرضيات، الأولى تحذيرية تتضمن مؤشرات سطح الأرض اللمسية، لإرشاد وتحذير الأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر أو فقدانه، والثانية توجيهية لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية على التنقل بأمان واستقلالية.

بدورها بينت مديرة المعهد مها عبيد أن المسار الجديد يساعد الطلاب على تحديد اتجاهاتهم داخل المبنى، والتعامل مع الدرج سواء باستخدام العصا البيضاء أو دونها، مؤكدة أهمية تطبيق هذه المسارات في مدارس ومعاهد المكفوفين، بما يسهم في دعم الطلاب المكفوفين وتعزيز تجربتهم التعليمية والاجتماعية.

وأشار رئيس مجلس إدارة جمعية لمسة شفا فواز نويلاتي إلى أن المشروع يشكل خطوة عملية لدعم الطلاب المكفوفين، وتعزيز استقلاليتهم داخل الصفوف والمرافق، لافتاً إلى أنه يمهّد لاعتماد مسارات إرشادية جديد في مؤسسات التعليمية ومراكز متخصصة، لما يوفره من بيئة آمنة وملاءمة لاحتياجاتهم.

من جهته أوضح صاحب الشركة المنفذة للمسار لؤي النحلاوي أن مراحل العمل بدأت بدراسة نماذج عالمية قابلة للتطبيق محلياً، ليتم تصميم القالب الأولي وتطويره وفق المواصفات الدولية، مشيراً إلى أن تصنيع المسار محلياً أسهم بخفض التكاليف والتحكم بالكميات المطلوبة.

ويهدف معهد بسمة أمل الذي يضم نحو 138 طالباً وطالبة إلى تعليم وتأهيل المكفوفين وضعاف البصر من سن 5 إلى 20 عاماً، ويقدم خدمات تعليمية، ووسائل مساعدة مثل طريقة برايل والألواح المسمارية، مع توفير نقل للطلاب، وكادر تعليمي مؤهل ومتخصص.

ويعد إطلاق مسارات مخصصة للمكفوفين في سوريا خطوة مهمة، ولا سيما في مرحلة إعادة الإعمار والحاجة إلى دمج ذوي الإعاقة في المجتمع، حيث تسهم هذه المسارات في تعزيز الاستقلالية والتنقل الآمن، والحد من المخاطر والحوادث.