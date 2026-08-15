أثر فعّال يصنع”.. فعالية احتفائية بمواهب الأطفال واليافعين والشباب باللاذقية

اللاذقية-سانا
أقامت مؤسسة “فعّال” بالتعاون مع شركائها المحليين وتحت رعاية مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في اللاذقية ، فعالية شبابية وثقافية متنوعة مساء اليوم السبت، تحت عنوان “أثر فعّال يصنع”، وذلك أمام مقر المؤسسة بـ “المشروع العاشر” في مدينة اللاذقية، احتفاءً بمواهب الأطفال واليافعين والشباب، ودعماً لمساحات الإبداع والتعبير والمشاركة المجتمعية.
وتضمنت الفعالية مجموعة شاملة من العروض الفنية والموسيقية والمسرحية والغنائية والرياضية، استهدفت إتاحة بيئة آمنة ومحفزة للمشاركين للتعبير عن قدراتهم وصقل مهاراتهم الإبداعية والفكرية.
وأوضحت ليليان رجوب، من إدارة الجودة والرقابة في مؤسسة “فعّال” لمراسل سانا، أن الفعالية تتوج حصاد التدريبات والمشاريع التنموية التي عملت عليها المؤسسة على مدى عامين كاملين، بهدف دعم المجتمع المحلي، وترسيخ مفهوم “الشارع الثقافي” كمنطلق مجتمعي جامع، مشيرة إلى أن برنامج الفعالية يدمج بين الأبعاد الفنية والرياضية والرقمية.
وأضافت رجوب، أن الأنشطة يُنفذها كادر شبابي تطوعي يضم نخبة من طلاب الجامعات، ما يكرس دور الشباب كركيزة أساسية في بناء الوطن، وإبراز طاقتهم على المبادرة والعمل والمساهمة الفاعلة في صنع مستقبل سوريا.
من جانبها، بيّنت بتول القدار، مدير الفريق الإعلامي في جمعية “منارة العلماء”، أن مشاركة الجمعية تأتي لتأكيد التعاون المثمر مع مؤسسة “فعّال” في اكتشاف مواهب الأطفال ورعايتها، مؤكدة وجود خطط مشتركة متواصلة لتنظيم فعاليات مقبلة تتضمن عروض الكورال، والمناظرات الشعرية، والمسرح الموجه لتنمية المهارات.
بدورها، أكدت وهيبة بت ولاد، مديرة مدرسة المتفوقين الثالثة باللاذقية، أهمية هذه الفعاليات في تطوير شخصية الطالب وتعزيز التفاعل الاجتماعي بين الأقران، مشيدة بالتعاون المستمر مع المؤسسة في تكريم المتفوقين وتقديم دورات دعم تعليمية مجانية تساعد الطلاب على تجاوز التحديات الدراسية، ولا سيما دعم طلاب منطقة “المشروع العاشر” بدورات وتراخيص شهادة قيادة الحاسوب الدولية (ICDL) مجاناً للأوائل على مستوى الجمهورية.
وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة الجهود الأهلية والمجتمعية الرامية إلى بناء بيئة حاضنة ومحفزة للطاقات الشبابية، وتشجيع العمل التطوعي والتعاون المؤسسي.