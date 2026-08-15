أثر فعّال يصنع”.. فعالية احتفائية بمواهب الأطفال واليافعين والشباب باللاذقية

اللاذقية-سانا

أقامت مؤسسة “فعّال” بالتعاون مع شركائها المحليين وتحت رعاية مديرية الشؤون الاجتماعية ‏والعمل في اللاذقية ، فعالية شبابية وثقافية متنوعة مساء اليوم السبت، تحت عنوان “أثر فعّال ‏يصنع”، وذلك أمام مقر المؤسسة بـ “المشروع العاشر” في مدينة اللاذقية، احتفاءً بمواهب الأطفال ‏واليافعين والشباب، ودعماً لمساحات الإبداع والتعبير والمشاركة المجتمعية.‏

وتضمنت الفعالية مجموعة شاملة من العروض الفنية والموسيقية والمسرحية والغنائية والرياضية، ‏استهدفت إتاحة بيئة آمنة ومحفزة للمشاركين للتعبير عن قدراتهم وصقل مهاراتهم الإبداعية ‏والفكرية.‏

وأوضحت ليليان رجوب، من إدارة الجودة والرقابة في مؤسسة “فعّال” لمراسل سانا، أن الفعالية ‏تتوج حصاد التدريبات والمشاريع التنموية التي عملت عليها المؤسسة على مدى عامين كاملين، بهدف ‏دعم المجتمع المحلي، وترسيخ مفهوم “الشارع الثقافي” كمنطلق مجتمعي جامع، مشيرة إلى أن برنامج ‏الفعالية يدمج بين الأبعاد الفنية والرياضية والرقمية.‏

وأضافت رجوب، أن الأنشطة يُنفذها كادر شبابي تطوعي يضم نخبة من طلاب الجامعات، ما يكرس ‏دور الشباب كركيزة أساسية في بناء الوطن، وإبراز طاقتهم على المبادرة والعمل والمساهمة الفاعلة في ‏صنع مستقبل سوريا.‏

من جانبها، بيّنت بتول القدار، مدير الفريق الإعلامي في جمعية “منارة العلماء”، أن مشاركة ‏الجمعية تأتي لتأكيد التعاون المثمر مع مؤسسة “فعّال” في اكتشاف مواهب الأطفال ورعايتها، مؤكدة ‏وجود خطط مشتركة متواصلة لتنظيم فعاليات مقبلة تتضمن عروض الكورال، والمناظرات ‏الشعرية، والمسرح الموجه لتنمية المهارات.‏

بدورها، أكدت وهيبة بت ولاد، مديرة مدرسة المتفوقين الثالثة باللاذقية، أهمية هذه الفعاليات في ‏تطوير شخصية الطالب وتعزيز التفاعل الاجتماعي بين الأقران، مشيدة بالتعاون المستمر مع ‏المؤسسة في تكريم المتفوقين وتقديم دورات دعم تعليمية مجانية تساعد الطلاب على تجاوز ‏التحديات الدراسية، ولا سيما دعم طلاب منطقة “المشروع العاشر” بدورات وتراخيص شهادة ‏قيادة الحاسوب الدولية (‏ICDL‏) مجاناً للأوائل على مستوى الجمهورية.‏

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة الجهود الأهلية والمجتمعية الرامية إلى بناء بيئة حاضنة ومحفزة ‏للطاقات الشبابية، وتشجيع العمل التطوعي والتعاون المؤسسي.‏