مياه شرب دمشق تواصل تنفيذ أعمال مشروع تأهيل الآبار في مركز ضخ العقدة الثامنة بصحنايا

IMG 20260525 130236 413 مياه شرب دمشق تواصل تنفيذ أعمال مشروع تأهيل الآبار في مركز ضخ العقدة الثامنة بصحنايا

دمشق-سانا

واصلت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دمشق، تنفيذ مشروع أعمال تأهيل الآبار في مركز ضخ العقدة الثامنة بصحنايا بريف دمشق، وذلك بالتعاون مع الدفاع المدني السوري، وبتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بهدف تعزيز استقرار منظومة المياه، وتحسين واقع التزويد المائي في المنطقة.

وذكرت وزارة الطاقة السورية عبر قناتها على التلغرام اليوم الإثنين، أن ورشاتها الفنية أنهت تركيب حجرتي ضخ – بغزارة إجمالية بلغت 600 م3 في الساعة، بما يسهم في زيادة كميات المياه المنتجة ورفع كفاءة الضخ، كما استكملت أعمال تأهيل كلي لثماني آبار وتجهيزها، إضافة إلى تأهيل جزئي لسبع آبار أخرى، بغزارة إجمالية وسطية بلغت نحو 450 م³ / سا، ضمن خطة متكاملة لإعادة تأهيل البنية التحتية للمركز، ورفع جاهزيته التشغيلية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الأعمال تم تنفيذها بالتوازي مع مد خطوط الكابلات الكهربائية، إلى جانب تنفيذ عدة أعمال مدنية داخل المركز، بما يدعم استدامة التشغيل، ويعزز كفاءة منظومة الضخ والتغذية المائية.

وكانت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دمشق، دشنت في العشرين من الشهر الحالي 9 ‏آبار جديدة في مركز ضخ وادي مروان، وأعادت تأهيل 11 بئراً في مركز ‏ضخ جديدة يابوس، بهدف تعزيز التزويد المائي في مناطق الريف الغربي ‏لدمشق، وذلك بحضور وزير الطاقة محمد البشير، ومحافظ ريف دمشق ‏عامر الشيخ، ومعاون وزير الطاقة لشؤون الموارد المائية أسامة أبو زيد‎.‎

IMG 20260525 130225 134 مياه شرب دمشق تواصل تنفيذ أعمال مشروع تأهيل الآبار في مركز ضخ العقدة الثامنة بصحنايا
e45ccd3c 01ad 4da4 aee6 a0159e66537f مياه شرب دمشق تواصل تنفيذ أعمال مشروع تأهيل الآبار في مركز ضخ العقدة الثامنة بصحنايا
انطلاق أعمال مؤتمر عرض نتائج مسح الأمن الغذائي الأسري في سوريا “المرحلة التاسعة – 2025”
الدفاع المدني يخمد حريقاً في محيط وادي الشيخان بريف اللاذقية الشمالي
محافظ السويداء: صرف المستحقات المالية للعاملين بالمديريات والجهات الحكومية التابعة للمحافظة
دير الزور تغلق المعابر النهرية حتى إشعار آخر باستثناء الحالات الإنسانية
سوق رمضان الخير بحلب… مهرجان للتسوّق بأسعار التكلفة ودعم للمنتج ‏الوطني
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك