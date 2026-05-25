مياه شرب دمشق تواصل تنفيذ أعمال مشروع تأهيل الآبار في مركز ضخ العقدة الثامنة بصحنايا

دمشق-سانا

واصلت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دمشق، تنفيذ مشروع أعمال تأهيل الآبار في مركز ضخ العقدة الثامنة بصحنايا بريف دمشق، وذلك بالتعاون مع الدفاع المدني السوري، وبتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بهدف تعزيز استقرار منظومة المياه، وتحسين واقع التزويد المائي في المنطقة.

وذكرت وزارة الطاقة السورية عبر قناتها على التلغرام اليوم الإثنين، أن ورشاتها الفنية أنهت تركيب حجرتي ضخ – بغزارة إجمالية بلغت 600 م3 في الساعة، بما يسهم في زيادة كميات المياه المنتجة ورفع كفاءة الضخ، كما استكملت أعمال تأهيل كلي لثماني آبار وتجهيزها، إضافة إلى تأهيل جزئي لسبع آبار أخرى، بغزارة إجمالية وسطية بلغت نحو 450 م³ / سا، ضمن خطة متكاملة لإعادة تأهيل البنية التحتية للمركز، ورفع جاهزيته التشغيلية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الأعمال تم تنفيذها بالتوازي مع مد خطوط الكابلات الكهربائية، إلى جانب تنفيذ عدة أعمال مدنية داخل المركز، بما يدعم استدامة التشغيل، ويعزز كفاءة منظومة الضخ والتغذية المائية.

وكانت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دمشق، دشنت في العشرين من الشهر الحالي 9 ‏آبار جديدة في مركز ضخ وادي مروان، وأعادت تأهيل 11 بئراً في مركز ‏ضخ جديدة يابوس، بهدف تعزيز التزويد المائي في مناطق الريف الغربي ‏لدمشق، وذلك بحضور وزير الطاقة محمد البشير، ومحافظ ريف دمشق ‏عامر الشيخ، ومعاون وزير الطاقة لشؤون الموارد المائية أسامة أبو زيد‎.‎