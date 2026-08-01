الحرارة تواصل ارتفاعها التدريجي في معظم المناطق السورية

دمشق-سانا
تستمر درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي اليوم السبت، لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 3- 6 درجات مئوية في معظم المناطق السورية، وذلك نتيجة استمرار تأثر البلاد بموجة حر حتى منتصف هذا الأسبوع على أن ينحسر تأثيرها مع نهايته.
وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن الجو خلال النهار يكون صيفياً حاراً وصحواً إلى شديد الحرارة، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، مع ظهور بعض السحب المتفرقة في المنطقة الساحلية.
وخلال الليل يكون الجو معتدلاً بشكلٍ عام، ولطيفاً على المرتفعات الجبلية، مع نسبة رطوبة مرتفعة في المناطق الغربية.
وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 50 كم/سا، وخاصةً في المنطقة الوسطى والجنوبية، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:
|دمشق
|23/40
|ريف دمشق-القلمون
|17/36
|القنيطرة
|18/36
|درعا
|23/39
|السويداء
|20/36
|حمص
|23/39
|حماة
|24/42
|اللاذقية
|24/34
|طرطوس
|24/33
|حلب
|24/41
|إدلب
|26/38
|دير الزور
|28/45
|الرقة
|27/43
|الحسكة
|28/45