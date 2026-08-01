الحرارة تواصل ارتفاعها التدريجي في معظم المناطق السورية

دمشق-سانا‏

تستمر درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي اليوم السبت، لتصبح ‌‏أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 3- 6 درجات مئوية في معظم ‌‏المناطق السورية، وذلك نتيجة استمرار تأثر البلاد بموجة حر ‏حتى ‏منتصف هذا الأسبوع على أن ينحسر تأثيرها مع نهايته‎.‎

وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن الجو خلال النهار ‏يكون ‏صيفياً حاراً وصحواً إلى شديد الحرارة، وسديمياً مغبراً في ‏المناطق ‏الشرقية والجزيرة والبادية، مع ظهور بعض السحب ‏المتفرقة في ‏المنطقة الساحلية‎.‎

وخلال الليل يكون الجو معتدلاً بشكلٍ عام، ولطيفاً على ‏المرتفعات ‏الجبلية، مع نسبة رطوبة مرتفعة في المناطق الغربية‎.‎

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع ‌‏هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 50 كم/سا، وخاصةً في المنطقة ‌‏الوسطى والجنوبية، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج‎.‎

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية‎:‎