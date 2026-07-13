الصحة تتابع الوضع الصحي في مصياف وتفعّل الاستجابة الوبائية عقب زيادة حالات الإسهال الشديد

دمشق-سانا



تواصل وزارة الصحة السورية متابعة الوضع الصحي في منطقة مصياف بريف محافظة حماة، عقب ورود بلاغ يوم أمس الأحد عن ملاحظة زيادة في أعداد المراجعين للمرافق الصحية بأعراض إسهال شديد مقارنة بالمعدل المتوقع خلال الفترة نفسها.



وأوضح مدير الأمراض السارية وغير السارية في وزارة الصحة الدكتور ياسر فروح، في تصريح لمراسلة سانا، أنه فور ورود البلاغ، جرى تفعيل الاستجابة الوبائية، وتوجيه فرق التقصي لتنفيذ زيارات ميدانية إلى المشافي والمراكز الصحية في المنطقة، بهدف حصر الحالات وتوثيقها وفق التعاريف المعتمدة، ودراسة توزعها السكاني والجغرافي، وجمع المعلومات الوبائية اللازمة لتحديد مصادر العدوى المحتملة.



وأشار فروح إلى أن الفرق المختصة قامت بسحب عينات من مياه الشرب في عدد من التجمعات السكنية، مع التركيز على منازل المصابين والمناطق المحيطة بها، وإرسالها إلى المخابر المختصة لإجراء الفحوص الجرثومية اللازمة.



وتشير النتائج الأولية للفحوص المنجزة حتى الآن وفق فروح، إلى مطابقة معظم العينات التي تم فحصها للمعايير المعتمدة، دون تسجيل مؤشرات أولية على وجود تلوث في مياه الشرب ضمن المواقع التي شملها الفحص، فيما لا تزال بعض نتائج الزرع المخبري قيد الاستكمال والتأكيد.



وتواصل الفرق الصحية الترصد اليومي للحالات الجديدة، ومتابعة نتائج التحاليل المخبرية للحالات والعينات البيئية، إلى جانب مراقبة جودة مياه الشرب بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع الاستعداد لتوسيع نطاق أخذ العينات والتقصي عند الحاجة أو في حال ظهور تجمعات جديدة للحالات.



ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى الالتزام بغسل اليدين جيداً بالماء والصابون، ولا سيما قبل إعداد الطعام وتناوله وبعد استخدام دورات المياه، والتأكد من سلامة مياه الشرب والأغذية، وحفظ الطعام وتحضيره بطريقة صحية، ومراجعة أقرب مركز صحي عند ظهور أعراض إسهال شديد أو متكرر، وخصوصاً لدى الأطفال وكبار السن.

