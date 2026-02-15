حمص-سانا

تمكنت فرق مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة حمص اليوم الأحد من انتشال جثة شاب غرق في سد المزينة بريف حمص الغربي، بعد مرور 48 ساعة من البحث، وسط تحديات ميدانية وأحوال جوية غير مستقرة.

وأوضح مالك حميدان مسؤول الاتصال الحكومي في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بالمحافظة في تصريح لمراسل سانا، أن الفرق المختصة استطاعت تحديد موقع الجثة وانتشالها بمجرد تحسن الأحوال الجوية، مشيراً إلى أن عمق المياه البالغ نحو 30 متراً إلى جانب شدة عكارتها، كانا من أبرز العقبات التي واجهت عمليات البحث.

وأكد حميدان أن المديرية تخطط لإطلاق حملات توعوية خلال الفترة المقبلة للتحذير من مخاطر السباحة في السدود والمسطحات المائية غير المخصصة لهذا الغرض، داعياً المواطنين إلى توخي الحيطة حفاظاً على سلامتهم.

يُذكر أن المديرية كانت قد تلقت بلاغاً عن الحادثة عصر يوم الجمعة، لتباشر على الفور بإرسال فرق الإسعاف والبحث والإنقاذ المتخصصة والعمل على البحث عن الشاب المفقود.