المؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري باللاذقية تنظم رحلة للطلاب لتعزيز المهارات

اللاذقية-سانا

نظّمت المؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري في اللاذقية، اليوم الثلاثاء، رحلة علمية تدريبية لطلاب الفصل الأول في قسم الملاحة، على متن القاطر البحري “جولان”، وذلك داخل حوض مرفأ اللاذقية.

وأفاد مدير عام المؤسسة محمود القدور، في تصريح لـ سانا، أن هذه الرحلة تهدف إلى تعريف الطلبة عن قرب بالحياة البحرية، وأنواع السفن والمعدات البحرية، إضافة إلى الأجهزة الملاحية المستخدمة على متن القواطر، مبيناً أن الرحلة تضمنت شرحاً لآليات العمل البحرية، وكيفية إدارة حركة القاطر، وإجراءات السلامة المعتمدة في هذا المجال.

وأكد القدور أن المؤسسة تولي أولوية كبرى للتدريب العملي، لتأهيل كوادر بحرية قادرة على المنافسة والتميز، وأشار إلى أن الرحلة تعد الأولى في سلسلة رحلات تعتزم المؤسسة تنظيمها بشكل دوري، تشمل السفينة “خالد” وعدداً من البواخر التجارية، ما يسهم في تعزيز كفاءة الطلاب المهنية، ويؤهلهم لمواكبة متطلبات سوق العمل البحري المتطورة.

من جهتهم تحدث عدد من الطلاب المشاركين عن أهمية استكمال الدروس النظرية بالتطبيقات العملية، فأوضح الطالب محمود خدّام أن الجانب النظري يُعد الأساس المتين الذي يرتكز عليه التدريب العملي، مشيراً إلى أن المفاهيم العلمية تترسخ بشكل أفضل من خلال الجلسات التطبيقية المباشرة على ظهر السفن.

وتأتي هذه الرحلة ضمن خطة شاملة تتبناها المؤسسة لتطوير مسار تدريبي حديث، يهدف إلى إعداد جيل جديد من الكوادر البحرية القادرة على تحمل المسؤولية، وأداء المهام بكفاءة واقتدار في مختلف مواقع العمل البحري.