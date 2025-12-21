تخريج دفعة من المنتسبين إلى صفوف الأمن الداخلي في اللاذقية

اللاذقية-سانا

أقامت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، اليوم، حفل تخريج إحدى الدفعات المنتسبة إلى صفوف الأمن الداخلي، وذلك ضمن برامج فرع التأهيل والتدريب، بحضور العميد عبد العزيز هلال الأحمد قائد الأمن الداخلي في المحافظة، وعدد من المسؤولين.

ووفق قناة وزارة الداخلية على التلغرام قدّم الخريجون عرضاً ميدانياً متقناً عكس مستوى عالياً من الانضباط والجاهزية، وأظهر قدرتهم على تنفيذ مختلف المهام الأمنية بكفاءة ومهنية، بما يجسّد جودة البرامج التدريبية المعتمدة خلال فترة التدريب.

وتخلّل الحفل تكريم الثلاثة الأوائل، إلى جانب تكريم الكادر التدريبي، تقديراً لجهودهم المبذولة، وترسيخاً لثقافة التميّز والتنافس الإيجابي في العمل المؤسسي.

وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في تطوير برامج التأهيل والتدريب، بما يسهم في رفد المنظومة الأمنية بعناصر مؤهلة تمتلك الكفاءة البدنية والمعرفية اللازمة، بما يضمن حماية المواطنين وتعزيز الأمن والاستقرار.

وكانت وزارة الداخلية أقامت الشهر الماضي، حفل تخريج دفعة جديدة من أفراد مدرسة الشرطة في محافظة طرطوس، كما أقامت في أيلول الماضي، حفل تخريج الدفعة الأولى من دورة إعداد المدربين- المستوى التأسيسي في إنجاز تدريبي مميز لمسار تطوير الكوادر الأمنية، وذلك في مدرسة الشرطة بدمشق.