تخريج دفعة من المنتسبين إلى صفوف الأمن الداخلي في اللاذقية

photo 2025 12 21 10 40 59 3 تخريج دفعة من المنتسبين إلى صفوف الأمن الداخلي في اللاذقية

اللاذقية-سانا

أقامت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، اليوم، حفل تخريج إحدى الدفعات المنتسبة إلى صفوف الأمن الداخلي، وذلك ضمن برامج فرع التأهيل والتدريب، بحضور العميد عبد العزيز هلال الأحمد قائد الأمن الداخلي في المحافظة، وعدد من المسؤولين.

photo 2025 12 21 10 41 28 تخريج دفعة من المنتسبين إلى صفوف الأمن الداخلي في اللاذقية

ووفق قناة وزارة الداخلية على التلغرام قدّم الخريجون عرضاً ميدانياً متقناً عكس مستوى عالياً من الانضباط والجاهزية، وأظهر قدرتهم على تنفيذ مختلف المهام الأمنية بكفاءة ومهنية، بما يجسّد جودة البرامج التدريبية المعتمدة خلال فترة التدريب.

وتخلّل الحفل تكريم الثلاثة الأوائل، إلى جانب تكريم الكادر التدريبي، تقديراً لجهودهم المبذولة، وترسيخاً لثقافة التميّز والتنافس الإيجابي في العمل المؤسسي.

وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في تطوير برامج التأهيل والتدريب، بما يسهم في رفد المنظومة الأمنية بعناصر مؤهلة تمتلك الكفاءة البدنية والمعرفية اللازمة، بما يضمن حماية المواطنين وتعزيز الأمن والاستقرار.

وكانت وزارة الداخلية أقامت الشهر الماضي، حفل تخريج دفعة جديدة من أفراد مدرسة الشرطة في محافظة طرطوس، كما أقامت في أيلول الماضي، حفل تخريج الدفعة الأولى من دورة إعداد المدربين- المستوى التأسيسي في إنجاز تدريبي مميز لمسار تطوير الكوادر الأمنية، وذلك في مدرسة الشرطة بدمشق.

photo 2025 12 21 10 41 29 تخريج دفعة من المنتسبين إلى صفوف الأمن الداخلي في اللاذقية
photo 2025 12 21 10 41 31 تخريج دفعة من المنتسبين إلى صفوف الأمن الداخلي في اللاذقية
photo 2025 12 21 10 40 59 2 تخريج دفعة من المنتسبين إلى صفوف الأمن الداخلي في اللاذقية
photo 2025 12 21 10 40 59 تخريج دفعة من المنتسبين إلى صفوف الأمن الداخلي في اللاذقية
photo 2025 12 21 10 41 01 2 تخريج دفعة من المنتسبين إلى صفوف الأمن الداخلي في اللاذقية
photo 2025 12 21 10 41 01 تخريج دفعة من المنتسبين إلى صفوف الأمن الداخلي في اللاذقية
photo 2025 12 21 10 41 02 2 تخريج دفعة من المنتسبين إلى صفوف الأمن الداخلي في اللاذقية
photo 2025 12 21 10 41 02 تخريج دفعة من المنتسبين إلى صفوف الأمن الداخلي في اللاذقية
المدينة الصناعية في عدرا تضع خطة طوارئ لتعويض نقص المورد المائي
الخطوط الجوية السورية وشركة سيتا العالمية توقّعان اتفاقية لتطوير خدمات الاتصالات والطيران
حماة تستعيد دورها الثقافي بمهرجان يحتفي بالشاعر بدر الدين الحامد
14 عاماً من التضحيات.. أهالي حمص يجددون عهد الثورة في ساحة الساعة الجديدة بحمص
اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب: بدء عملية اختيار أعضاء الهيئات الناخبة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك