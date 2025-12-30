محافظ اللاذقية يعلن تعطيل الدوام في المدارس ليوم غد نظراً للأحوال الجوية المتوقعة

اللاذقية-سانا

أعلن محافظ اللاذقية محمد عثمان تعطيل الدوام في جميع المدارس العامة والخاصة ورياض الأطفال في المحافظة ليوم غد نظراً للظروف الجوية المتوقعة.

وأكد المحافظ عثمان في تصريح له أن القرار يأتي في إطار الحرص الدائم على سلامة الطلاب والكادر التعليمي، واستناداً إلى توصيات وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.

وأشار المحافظ إلى أن القرار يشمل كافة المؤسسات التعليمية، على أن يتم استئناف الدوام الرسمي اعتباراً من الأحد 4-1-2026.

وكانت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أعلنت أمس رفع مستوى الجاهزية في جميع المحافظات السورية التي ستتأثر بالحالة الجوية عالية الفعالية، التي تبدأ اعتباراً من فجر يوم الأربعاء الـ 31 من كانون الأول الجاري، داعيةً المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية ومناطق تجمع المياه.