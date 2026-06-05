‏13 إصابة جراء 205 حرائق وحوادث سير في عموم سوريا ‏

دمشق-سانا
أصيب 13 شخصاً بجروح، جراء وقوع حرائق وحوادث سير في عموم سوريا، يوم أمس الخميس، استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.
وأفاد الدفاع المدني السوري عبر قناته على تلغرام اليوم الجمعة، بأن فرقه استجابت لـ 15 حادث سير أسفرت عن إصابة 10 مدنيين، تم تقديم الإسعافات الأولية لهم ثم نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.
وجدد الدفاع المدني التأكيد على السائقين ضرورة تخفيف السرعة، والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح، وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة مثل استخدام الهاتف المحمول.
كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 190 حريقاً في عموم سوريا، بينها 24 في الحقول الزراعية والأعشاب اليابسة، والباقي متفرقات “المنازل والمحال التجارية والقمامة والأسلاك الكهربائية”.
وأسفرت هذه الحرائق عن تسجيل 3 إصابات، إصابتان بين عناصر الإطفاء وإصابة مدني، وقامت الفرق بتقديم الإسعافات الأولية لهم في المكان، بينما اقتصرت أضرار باقي الحرائق على الخسائر المادية.
وشدد الدفاع المدني التأكيد على ضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.
وتوفي شخص وأصيب 7 آخرون في الثاني من الشهر الجاري، جراء وقوع حرائق وحوادث سير استجابت لها فرق الدفاع المدني في مختلف المحافظات السورية.