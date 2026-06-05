‏13 إصابة جراء 205 حرائق وحوادث سير في عموم سوريا ‏

دمشق-سانا‏

أصيب 13 شخصاً بجروح، جراء وقوع حرائق وحوادث سير في عموم ‏سوريا، يوم أمس الخميس، استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في ‏وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.‏

وأفاد الدفاع المدني السوري عبر قناته على تلغرام اليوم الجمعة، بأن فرقه ‏استجابت لـ 15 حادث سير أسفرت عن إصابة 10 مدنيين، تم تقديم ‏الإسعافات الأولية لهم ثم نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار ‏الحوادث وتأمين أماكنها.‏

وجدد الدفاع المدني التأكيد على السائقين ضرورة تخفيف السرعة، والتأكد ‏من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح، وماسحات الزجاج، وتجنب ‏السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة مثل استخدام الهاتف ‏المحمول.‏

كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 190 حريقاً في عموم سوريا، بينها 24 ‏في الحقول الزراعية والأعشاب اليابسة، والباقي متفرقات “المنازل والمحال ‏التجارية والقمامة والأسلاك الكهربائية”. ‏

وأسفرت هذه الحرائق عن تسجيل 3 إصابات، إصابتان بين عناصر الإطفاء ‏وإصابة مدني، وقامت الفرق بتقديم الإسعافات الأولية لهم في المكان، بينما ‏اقتصرت أضرار باقي الحرائق على الخسائر المادية.‏

وشدد الدفاع المدني التأكيد على ضرورة عدم إشعال النيران في المناطق ‏الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات ‏الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل ‏الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل ‏أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.‏

وتوفي شخص وأصيب 7 آخرون في الثاني من الشهر الجاري، جراء ‏وقوع ‏حرائق وحوادث سير استجابت لها فرق الدفاع ‏المدني في مختلف ‏المحافظات ‌‏السورية‌‏.‏