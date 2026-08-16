“ريفنا أجمل” تنطلق من عقربا في ريف دمشق بخطة شاملة لتعبيد الطرق وتجميل المدن .
خدمات مجانية للأطفال ذوي التأخر النمائي في مركز “أنا وطفلي” بحماة
وزارة الطوارئ تفتتح مركزاً جديداً للدفاع المدني في منطقة صوران بريف حماة الشمالي
انطلاق حملة “بأيدينا نخليها أجمل” في مدينة دير الزور
حلب تعانق الموسيقى.. ورشة متخصصة بصناعة الآلات الوترية ومنافسة بين جيلين
217 عائلة تعود طوعاً من مخيمات الشمال إلى أرياف إدلب وحماة ودمشق
مستويات مهارية جيدة بالمباراة التدريبية الثانية لفروسية قفز الحواجز بنادي الفروسية بالديماس
افتتاح شعبة القلبية للأطفال وقسم غسيل الكلى بعد تحديثه في مشفى ابن الوليد بحمص
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