أطفال ويافعون من طرطوس يبدعون في أمسية أدبية ‏فنية بثقافي المحافظة

طرطوس -سانا
أقيمت في المركز الثقافي العربي في طرطوس اليوم الإثنين، أمسية أدبية فنية بعنوان “نتاج الورشات الأدبية والفنية”، نظمها المركز بالتعاون مع فريق مهارات الحياة، لعرض إبداعات الأطفال واليافعين المشاركين في الورشات المنفذة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بحضور ذويهم ومهتمين بالشأن الثقافي والتربوي.
فقرات متنوعة في الشعر والقصة والموسيقا
وتضمن برنامج الأمسية فقرات متنوعة شملت الشعر والقصة والموسيقا والغناء، قدّم خلالها الأطفال واليافعون نتاجهم الإبداعي الذي صقلوه خلال فترة التدريب، بإشراف الأديبتين لينا حمدان وضحى أحمد من فريق مهارات الحياة، في تجربة هدفت إلى تعزيز مهارات التعبير الأدبي والفني وتنمية الحس الإبداعي لديهم.
رئيسة المركز: الأمسية تتويج للورشات
وبيّنت رئيسة المركز الثقافي العربي في طرطوس منى أسعد في تصريح لـ سانا، أن الأمسية تأتي تتويجاً للورشات الأدبية والموسيقية التي أقيمت على مدى ثلاثة أشهر، بمشاركة عدد من الأطفال واليافعين الذين عملوا على تنمية مواهبهم وصقل قدراتهم الإبداعية، مؤكدة اهتمام مديرية الثقافة برعاية مواهب الأطفال واليافعين ودعم الأنشطة المقدمة لهم مجاناً، واستمرار الورشات خلال العطلة الصيفية.
المشرفتان: اكتشاف مواهب أدبية واعدة
وأوضحت الكاتبة لينا حمدان، عضو اتحاد الكتّاب العرب فرع طرطوس والمشرفة في فريق مهارات الحياة، أن الورشات استهدفت الأطفال من عمر 6 حتى 13 عاماً، وركزت على تشجيعهم للتعبير عن مشاعرهم بأسلوبهم الخاص مع الحفاظ على عفوية الطفولة، مشيرة إلى تقديم الأطفال قصائد ونصوصاً قصصية كتبوها بأنفسهم.
من جهتها، بينت الأديبة ضحى أحمد، مسؤولة الأنشطة والشباب في اتحاد الكتّاب العرب فرع طرطوس، أن الأمسية تمثل ختام ورشات مهارات الكتابة التي أسفرت عن اكتشاف مواهب أدبية واعدة، مؤكدة أن العمل مستمر ليكون هذا المشروع نواة لرعاية المواهب الشابة ورافداً للحركة الثقافية في المحافظة.
طفلة مشاركة: الورشات ساعدتني على التعبير
ولفتت الطفلة نتالي فؤاد إسماعيل (9 سنوات) إلى أن مشاركتها في الورشات ساعدتها على التعبير عن أفكارها ومشاعرها بطريقة إبداعية، واكتشاف قدرتها على كتابة نصوص تحمل خيالاً واسعاً، معربة عن سعادتها بعرض تجربتها الأولى في الكتابة أمام الجمهور.
وأعرب الحضور في ختام الأمسية عن إعجابهم بالمستوى الإبداعي الذي قدمه الأطفال واليافعون، مؤكدين أهمية استمرار هذه الورشات والأنشطة الثقافية لاكتشاف المواهب وصقلها في سن مبكرة.