أطفال ويافعون من طرطوس يبدعون في أمسية أدبية ‏فنية بثقافي المحافظة

طرطوس -سانا‏

أقيمت في المركز الثقافي العربي في طرطوس اليوم ‏الإثنين، أمسية أدبية فنية بعنوان “نتاج الورشات الأدبية ‏والفنية”، نظمها المركز بالتعاون مع فريق مهارات ‏الحياة، لعرض إبداعات الأطفال واليافعين المشاركين في ‏الورشات المنفذة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بحضور ‏ذويهم ومهتمين بالشأن الثقافي والتربوي‎.‎

فقرات متنوعة في الشعر والقصة والموسيقا

وتضمن برنامج الأمسية فقرات متنوعة شملت الشعر ‏والقصة والموسيقا والغناء، قدّم خلالها الأطفال واليافعون ‏نتاجهم الإبداعي الذي صقلوه خلال فترة التدريب، ‏بإشراف الأديبتين لينا حمدان وضحى أحمد من فريق ‏مهارات الحياة، في تجربة هدفت إلى تعزيز مهارات ‏التعبير الأدبي والفني وتنمية الحس الإبداعي لديهم‎.‎

رئيسة المركز: الأمسية تتويج للورشات

وبيّنت رئيسة المركز الثقافي العربي في طرطوس منى ‏أسعد في تصريح لـ سانا، أن الأمسية تأتي تتويجاً ‏للورشات الأدبية والموسيقية التي أقيمت على مدى ثلاثة ‏أشهر، بمشاركة عدد من الأطفال واليافعين الذين عملوا ‏على تنمية مواهبهم وصقل قدراتهم الإبداعية، مؤكدة ‏اهتمام مديرية الثقافة برعاية مواهب الأطفال واليافعين ‏ودعم الأنشطة المقدمة لهم مجاناً، واستمرار الورشات ‏خلال العطلة الصيفية‎.‎

المشرفتان: اكتشاف مواهب أدبية واعدة

وأوضحت الكاتبة لينا حمدان، عضو اتحاد الكتّاب العرب ‏فرع طرطوس والمشرفة في فريق مهارات الحياة، أن ‏الورشات استهدفت الأطفال من عمر 6 حتى 13 عاماً، ‏وركزت على تشجيعهم للتعبير عن مشاعرهم بأسلوبهم ‏الخاص مع الحفاظ على عفوية الطفولة، مشيرة إلى تقديم ‏الأطفال قصائد ونصوصاً قصصية كتبوها بأنفسهم‎.‎

من جهتها، بينت الأديبة ضحى أحمد، مسؤولة الأنشطة ‏والشباب في اتحاد الكتّاب العرب فرع طرطوس، أن ‏الأمسية تمثل ختام ورشات مهارات الكتابة التي أسفرت ‏عن اكتشاف مواهب أدبية واعدة، مؤكدة أن العمل مستمر ‏ليكون هذا المشروع نواة لرعاية المواهب الشابة ورافداً ‏للحركة الثقافية في المحافظة‎.‎

طفلة مشاركة: الورشات ساعدتني على التعبير

ولفتت الطفلة نتالي فؤاد إسماعيل (9 سنوات) إلى أن ‏مشاركتها في الورشات ساعدتها على التعبير عن أفكارها ‏ومشاعرها بطريقة إبداعية، واكتشاف قدرتها على كتابة ‏نصوص تحمل خيالاً واسعاً، معربة عن سعادتها بعرض ‏تجربتها الأولى في الكتابة أمام الجمهور‎.‎

وأعرب الحضور في ختام الأمسية عن إعجابهم ‏بالمستوى الإبداعي الذي قدمه الأطفال واليافعون، ‏مؤكدين أهمية استمرار هذه الورشات والأنشطة الثقافية ‏لاكتشاف المواهب وصقلها في سن مبكرة‎.‎