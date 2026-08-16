عروض مسرحية وفنية في مهرجان “صيف سوريا” بحماة

في الرقة.. قراءات نقدية لنتاج الروائي عمر الحمود وروايته “ذاكرة مقهورة”
متحف برج الساعة في مكة.. رحلة علمية وإيمانية تربط الكون بآيات القرآن الكريم
مؤتمر صحفي في وزارة الرياضة والشباب لإطلاق مسير عيد التحرير
محافظ حلب يطلع على عدد من المشاريع الخدمية في منطقة الأتارب بريف حلب الغربي
افتتاح المعرض السنوي لذوي الإعاقة في فيروزة بحمص
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