محاضرة في جامعة حمص حول دور الخطاب السياسي بالتأثير على الرأي العام

حمص-سانا



نظمت كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة حمص اليوم الأربعاء، محاضرة بعنوان «البلاغة والسياسة» قدمها الدكتور شادي محمود، بحضور عدد من أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة والمهتمين بالشأن الثقافي والفكري.

وتناولت المحاضرة العلاقة بين البلاغة والعمل السياسي، ودور الخطاب السياسي في التأثير بالرأي العام وصناعة المواقف، إضافة إلى التعريف بمفهوم البلاغة السياسية وأهميتها في فهم الرسائل والخطابات المتداولة في الحياة العامة.



وأشار المحاضر المختص باللغويات إلى مجموعة من المحاور المرتبطة بالمفهوم والغاية من العمل السياسي، والمهارات اللازمة لاكتسابه، وآليات توظيف اللغة والحجج البلاغية في إيصال الأفكار وتحقيق التأثير والإقناع.



وفي تصريح لمراسلة سانا لفت محمود إلى أن هناك الكثير من المفاهيم المغلوطة المرتبطة بالسياسة، رغم أنها في جوهرها تهدف إلى خدمة المجتمع وإصلاح شؤونه العامة، مبيناً أن السياسي الناجح هو القادر على توظيف الحوار والتواصل لتحقيق المصلحة العامة وتعزيز الاستقرار المجتمعي.



وأكد محمود أن المحاضرة تهدف إلى تشجيع الطلاب على الإسهام في الشأن العام والمشاركة في عملية البناء والإصلاح، ولا سيما في المرحلة الحالية التي تتطلب حضور الكفاءات وأصحاب الخبرة والحكمة للمساهمة في تعزيز تماسك المجتمع ونهوضه.



وتأتي المحاضرة ضمن الأنشطة العلمية والثقافية التي تنظمها جامعة حمص بهدف إثراء المعرفة لدى الطلبة وتطوير مهاراتهم البحثية والفكرية، وفتح آفاق الحوار حول القضايا التي تتقاطع فيها العلوم الإنسانية مع مختلف جوانب الحياة العامة.