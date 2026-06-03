محاضرة في جامعة حمص حول دور الخطاب السياسي بالتأثير على الرأي العام

IMG 8957 محاضرة في جامعة حمص حول دور الخطاب السياسي بالتأثير على الرأي العام

 حمص-سانا
 
نظمت كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة حمص اليوم الأربعاء، محاضرة بعنوان «البلاغة والسياسة» قدمها الدكتور شادي محمود، بحضور عدد من أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة والمهتمين بالشأن الثقافي والفكري.

IMG 8970 محاضرة في جامعة حمص حول دور الخطاب السياسي بالتأثير على الرأي العام

وتناولت المحاضرة العلاقة بين البلاغة والعمل السياسي، ودور الخطاب السياسي في التأثير بالرأي العام وصناعة المواقف، إضافة إلى التعريف بمفهوم البلاغة السياسية وأهميتها في فهم الرسائل والخطابات المتداولة في الحياة العامة.

وأشار المحاضر المختص باللغويات إلى مجموعة من المحاور المرتبطة بالمفهوم والغاية من العمل السياسي، والمهارات اللازمة لاكتسابه، وآليات توظيف اللغة والحجج البلاغية في إيصال الأفكار وتحقيق التأثير والإقناع.
 
وفي تصريح لمراسلة سانا لفت محمود إلى أن هناك الكثير من المفاهيم المغلوطة المرتبطة بالسياسة، رغم أنها في جوهرها تهدف إلى خدمة المجتمع وإصلاح شؤونه العامة، مبيناً أن السياسي الناجح هو القادر على توظيف الحوار والتواصل لتحقيق المصلحة العامة وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
 
وأكد محمود أن المحاضرة تهدف إلى تشجيع الطلاب على الإسهام في الشأن العام والمشاركة في عملية البناء والإصلاح، ولا سيما في المرحلة الحالية التي تتطلب حضور الكفاءات وأصحاب الخبرة والحكمة للمساهمة في تعزيز تماسك المجتمع ونهوضه.
 
وتأتي المحاضرة ضمن الأنشطة العلمية والثقافية التي تنظمها جامعة حمص بهدف إثراء المعرفة لدى الطلبة وتطوير مهاراتهم البحثية والفكرية، وفتح آفاق الحوار حول القضايا التي تتقاطع فيها العلوم الإنسانية مع مختلف جوانب الحياة العامة.

IMG 8955 محاضرة في جامعة حمص حول دور الخطاب السياسي بالتأثير على الرأي العام
وفاة طفلة وإصابة 15 آخرين جراء حادث سير في ريف إدلب
إصابة طفلين بجروح جراء انفجار قنبلة من مخلفات النظام البائد في بلدة المسيكة بريف درعا
قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في عدة مناطق بريف القنيطرة الجنوبي (محدّث)
وزارة الدفاع: اعتداء غادر بصاروخي كاتيوشا على المزة ومحيطها والتحقيقات جارية لكشف ملابساته
إطلاق حملة مساعدات “طرطوس الخير 2” دعماً لأهالي المخيمات في إدلب
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك