وزير الاتصالات: خطة استراتيجية لتحويل سوريا إلى مركز إقليمي لنقل البيانات

دمشق-سانا

أكد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل أن الوزارة تعمل حالياً وفق خطة استراتيجية بعيدة المدى، تهدف إلى تحويل سوريا إلى مركز إقليمي لنقل البيانات والاتصالات الدولية، عبر تطوير البنية التحتية الرقمية، وإعادة الربط العالمي، وتحقيق الاندماج في النظام التقني الدولي.

وأوضح الوزير هيكل، في حوار مع الصحفيين خلال فعاليات معرض “سيريا هايتك” أن الوزارة أطلقت مشروعي “سيلك لينك”و”برق نت” لتطوير البنية التحتية للإنترنت في البلاد، مبيناً أن مشروع “سيلك لينك” يهدف إلى إنشاء شبكة ألياف ضوئية رئيسية وطنية وعابرة لسوريا، في حين يركز مشروع “برق نت” على تنفيذ بنية الألياف الضوئية الخاصة بوصول الخدمة إلى المستخدمين النهائيين.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم ربط مشروع “برق نت” مع “سيلك لينك” فور اكتمال الشبكة الرئيسية، بما يتيح تقديم خدمة إنترنت سريعة، مستقرة وآمنة في جميع أنحاء سوريا.

تحديث البنية التحتية وتوسيع الخدمات في جميع المحافظات

وبيّن الوزير هيكل أن العمل جارٍ أيضاً على تحديث البنية التحتية للاتصالات، بما يشمل توسيع الخدمات الهاتفية والرقمية، ونشر أبراج الاتصالات في المناطق التي تفتقر إليها ضمن مختلف المحافظات، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمة وضمان توفرها للمواطنين بأسعار مناسبة.

وانطلقت فعاليات الدورة الحادية عشرة لمعرض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات “سيريا هايتك” على أرض مدينة المعارض بدمشق، أمس الأول، ويشارك فيه نحو 225 عارضاً محلياً وعربياً ودولياً في مجالات التكنولوجيا والاتصالات والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

