إفطار جماعي في يوم عرفة بحي الخالدية في حمص ضمن مبادرة تعزز الألفة والتكافل

حمص-سانا

أقامت جمعية “ميدان” للمؤاخاة والتضامن بالتعاون مع لجنة حي الخالدية بحمص اليوم الثلاثاء فعالية إفطار جماعي بمناسبة يوم عرفة، وذلك في إحدى حدائق الحي، بمشاركة نحو 250 شخصاً من الأهالي.

وجاءت المبادرة لتمنح أبناء الحي أجواءً إيمانية واجتماعية وخاصة قبيل عيد الأضحى المبارك، وتعيد إحياء قيم التلاقي والألفة التي يحملها هذا اليوم الفضيل.

وأوضح أسامة فرزات مدير الجمعية في سوريا، بتصريح لمراسل سانا أن إقامة الإفطار الجماعي في يوم عرفة جاء بهدف تعزيز الأجواء الإيمانية والاجتماعية بين أبناء حي الخالدية، وبيّن أن اختيار الحديقة العامة يحمل بعداً مجتمعياً وشعبياً يسهم في جمع الأهالي وإحياء روح الألفة والمحبة قبيل عيد الأضحى المبارك، وأوضح أن الجمعية تواصل تنفيذ مبادراتها الإنسانية ولا سيما في حمص وإدلب، دعماً للأسر المحتاجة وتعزيزاً لقيم التكافل الاجتماعي.

وعبر أنس الشبعان، مسؤول الاحتياجات في لجنة حي الخالدية، عن تقديره لهذه المبادرة، مؤكداً أنها أسهمت في إدخال أجواء من الفرح والطمأنينة إلى أهالي الحي، وخاصة مع ما يحمله يوم عرفة من مكانة دينية وروحانية، وأضاف إن مثل هذه الفعاليات تعيد إحياء قيم المحبة والتواصل بين أبناء المجتمع.

ونوه أنس عبد المعين غنومة، أحد أهالي الحي، بأهمية هذه المبادرات في إعادة جمع الأهالي وتعزيز التقارب بينهم بعد سنوات من التهجير والظروف الصعبة، معتبراً أن موائد الإفطار الجماعية تترك أثراً إيجابياً في ترسيخ روح التعاون والألفة داخل المجتمع.

وتؤكد هذه المبادرات الدينية والمجتمعية أهمية العمل الإنساني في تعزيز الروابط بين الناس، وخاصة في المناسبات المباركة التي تحمل قيماً من الرحمة والتعاون والتسامح، فموائد الإفطار الجماعية لا تجمع الصائمين فحسب، بل تعيد أيضاً إحياء روح الجماعة، وتمنح الأهالي مساحةً للأمل والفرح، وتجسد المعنى الحقيقي للتكافل الاجتماعي.