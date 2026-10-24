أسبوع عبر العصور.. معرض بمتحف حماة الوطني يوثق تاريخ المحافظة

حماة-سانا‏

حاكت اللوحات الفنية والمعرفية التي ضمها معرض “أسبوع عبر العصور” في متحف حماة ‏الوطني تاريخ المحافظة من عصور ما قبل التاريخ إلى العهد الإسلامي، ضمن فعالية تجمع بين ‏التوثيق التاريخي والأنشطة التفاعلية المرتبطة بالأبجديات القديمة.

المعرض الذي افتتحته وزارة الثقافة السبت، أتاح لزواره كتابة أسمائهم بالأبجديتين ‏الأوغاريتية والآرامية، إلى جانب قسم مخصص للأطفال للتعريف بالموروث التاريخي بأسلوب ‏تفاعلي.

وأوضح رئيس دائرة الآثار في حماة مروان جربان لـ سانا أن المعرض يقدم جولة عبر العصور ‏التي مرت على المحافظة، مدينة وريفاً، من خلال لوحات تمثل فترات زمنية متعاقبة وتتناول ‏جوانب من تاريخها.

وبيّن منظم المعرض من وزارة الثقافة عبد الرحمن النحيل في تصريح مماثل أن اللوحات تبدأ ‏من عصور ما قبل التاريخ وصولاً إلى العهد الإسلامي، مشيراً إلى أن تجربة الكتابة بالأبجديتين ‏الأوغاريتية والآرامية، إلى جانب القسم المخصص للأطفال، تتيح للزوار التفاعل مع جوانب من ‏التاريخ القديم.

ونوه رئيس اتحاد عمال محافظة حماة درويش النعسان بأهمية إقامة المعارض التي تعرّف ‏بتاريخ المدينة وحضارتها خلال العصور السابقة، من جهته، أوضح رائد الأعمال بلال هنيدو في ‏حديثه أنه زار المتحف للاطلاع على مقتنياته الأثرية والتعرف على تاريخ حماة ومراحلها ‏الحضارية.

ويستقبل متحف حماة الوطني زوار المعرض من يوم الأحد 25 تشرين الأول حتى الخميس 29 ‏منه، يومياً من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثامنة مساءً.