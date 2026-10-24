أسبوع عبر العصور.. معرض بمتحف حماة الوطني يوثق تاريخ المحافظة

حماة-سانا
حاكت اللوحات الفنية والمعرفية التي ضمها معرض “أسبوع عبر العصور” في متحف حماة الوطني تاريخ المحافظة من عصور ما قبل التاريخ إلى العهد الإسلامي، ضمن فعالية تجمع بين التوثيق التاريخي والأنشطة التفاعلية المرتبطة بالأبجديات القديمة.
المعرض الذي افتتحته وزارة الثقافة السبت، أتاح لزواره كتابة أسمائهم بالأبجديتين الأوغاريتية والآرامية، إلى جانب قسم مخصص للأطفال للتعريف بالموروث التاريخي بأسلوب تفاعلي.
وأوضح رئيس دائرة الآثار في حماة مروان جربان لـ سانا أن المعرض يقدم جولة عبر العصور التي مرت على المحافظة، مدينة وريفاً، من خلال لوحات تمثل فترات زمنية متعاقبة وتتناول جوانب من تاريخها.
وبيّن منظم المعرض من وزارة الثقافة عبد الرحمن النحيل في تصريح مماثل أن اللوحات تبدأ من عصور ما قبل التاريخ وصولاً إلى العهد الإسلامي، مشيراً إلى أن تجربة الكتابة بالأبجديتين الأوغاريتية والآرامية، إلى جانب القسم المخصص للأطفال، تتيح للزوار التفاعل مع جوانب من التاريخ القديم.
ونوه رئيس اتحاد عمال محافظة حماة درويش النعسان بأهمية إقامة المعارض التي تعرّف بتاريخ المدينة وحضارتها خلال العصور السابقة، من جهته، أوضح رائد الأعمال بلال هنيدو في حديثه أنه زار المتحف للاطلاع على مقتنياته الأثرية والتعرف على تاريخ حماة ومراحلها الحضارية.
ويستقبل متحف حماة الوطني زوار المعرض من يوم الأحد 25 تشرين الأول حتى الخميس 29 منه، يومياً من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثامنة مساءً.