إيكاردا” ينظم يوماً حقلياً في حلب لدعم إنتاج أصناف القمح والشعير

حلب-سانا

نظم المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)، اليوم الخميس وتحت إشراف مديرية زراعة حلب، يوماً حقلياً خُصّص لعرض أصناف القمح والشعير وعمليات الخدمة المرتبطة بها، وبمشاركة عدد من المهندسين الزراعيين والمهتمين بالشأن الزراعي.

وأوضح المهندس الزراعي ومساعد منسق في المشروع أحمد حمدك، لمراسل سانا، أن “إيكاردا” تنفذ هذا النشاط ضمن مشروع استعادة نظام البذار، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والمؤسسة العامة لإكثار البذار والهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، وتحت مظلة ودعم وزارة الزراعة.

وأشار حمدك إلى أن الهدف من اليوم الحقلي هو تعريف المزارعين بأحدث التقنيات الزراعية المطبقة، والاطلاع على الأصناف السورية المعتمدة ومدى تأقلمها مع الظروف البيئية المحلية وبما يدعم قطاع إنتاج البذار في سوريا، وتوفير بذور نقية وموثوقة، تسهم في تحسين الإنتاجية.

من جهته، أشار المزارع فواز الشيخ فيصل عبد الكريم الجباري، إلى أهمية هذه الفعاليات في نقل الخبرات إلى المزارعين، لافتاً إلى استفادتهم من بذار “إيكاردا” ذات الجودة العالية، والمضمونة ولا سيما في زراعة القمح.

وطالب الجباري بتقديم مزيد من التسهيلات والدعم للمزارعين، ولا سيما فيما يتعلق بتأمين الأسمدة والمبيدات بأسعار مناسبة، والبذار المضمونة، مؤكداً أن التجارب المعروضة خلال اليوم الحقلي تشكل فائدة حقيقية للمزارعين، وتسهم في تحسين الإنتاج، داعياً إلى دعم أكبر للقطاع الزراعي بما يعزز الأمن الغذائي.

ويعد المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة “إيكاردا ” في سوريا واحداً من 16 مركزاً تدعمها المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية (CGIAR) ويقع في محافظة حلب.

ويركز المركز بشكل دائم على توفير أصناف محسنة للمزارعين في سوريا لتجاوز تحديات التغير المناخي وشح المياه، وذلك من خلال تعزيز التعاون بين المراكز البحثية والمؤسسات الحكومية والمزارعين.