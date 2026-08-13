استبدال شبكة المياه في قرية الأربعين بريف حماة

حماة-سانا‏

باشرت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في حماة، بالتنسيق ‏مع إدارة منطقة محردة وبالتعاون مع منظمة “هيكس إيبر”، مشروع استبدال ‏شبكة المياه في قرية الأربعين بريف المحافظة الشمالي.‏

وأوضحت محافظة حماة عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن ‏المشروع يهدف إلى تحسين وصول مياه الشرب إلى الأهالي ورفع كفاءة ‏الشبكة‎.‎

ويأتي المشروع ضمن جهود تحسين الخدمات الأساسية في المنطقة وإعادة ‏تأهيل البنى التحتية، بما فيها شبكات المياه التي تعرضت لدمار وأضرار ‏كبيرة جراء الاستهداف الممنهج الذي قامت به قوات النظام البائد خلال ‏سنوات الثورة السورية.‏

وكانت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بحماة بدأت أواخر ‏الشهر الفائت بالتعاون مع ‏منظمة “هيكس إيبر”، العمل بمشروعي تأهيل ‏شبكات المياه في قريتي ‏الكركات والعمقية في الجزء الغربي لريف حماة.‏

ومنظمة هيكس إيبر‎ (HEKS/EPER) ‎هي منظمة إغاثية وتنموية غير حكومية ‏سويسرية، تعمل في سوريا عبر شراكات مع جهات حكومية لتنفيذ مشاريع ‏حيوية تشمل إعادة تأهيل البنى التحتية، ودعم التعافي المبكر‎.‎

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