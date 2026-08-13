استبدال شبكة المياه في قرية الأربعين بريف حماة

حماة-سانا
باشرت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في حماة، بالتنسيق مع إدارة منطقة محردة وبالتعاون مع منظمة “هيكس إيبر”، مشروع استبدال شبكة المياه في قرية الأربعين بريف المحافظة الشمالي.
وأوضحت محافظة حماة عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن المشروع يهدف إلى تحسين وصول مياه الشرب إلى الأهالي ورفع كفاءة الشبكة.
ويأتي المشروع ضمن جهود تحسين الخدمات الأساسية في المنطقة وإعادة تأهيل البنى التحتية، بما فيها شبكات المياه التي تعرضت لدمار وأضرار كبيرة جراء الاستهداف الممنهج الذي قامت به قوات النظام البائد خلال سنوات الثورة السورية.
وكانت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بحماة بدأت أواخر الشهر الفائت بالتعاون مع منظمة “هيكس إيبر”، العمل بمشروعي تأهيل شبكات المياه في قريتي الكركات والعمقية في الجزء الغربي لريف حماة.
ومنظمة هيكس إيبر (HEKS/EPER) هي منظمة إغاثية وتنموية غير حكومية سويسرية، تعمل في سوريا عبر شراكات مع جهات حكومية لتنفيذ مشاريع حيوية تشمل إعادة تأهيل البنى التحتية، ودعم التعافي المبكر.