الحرية يفوز على الشعلة بدوري برايم للمحترفين لكرة القدم

605725889 1458213926308500 2096193666076503197 n 1 الحرية يفوز على الشعلة بدوري برايم للمحترفين لكرة القدم

حلب-دمشق-سانا

فاز فريق الحرية على الشعلة، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب حلب البلدي، ضمن الجولة الثانية لدوري برايم للمحترفين لكرة القدم.

وسجل هدفي المباراة، علي خليل وأسعد الحسين في الدقيقة الـ 7 والـ 52.

وضمن الجولة الثانية، تعادل الجيش والطليعة سلباً، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب الفيحاء بدمشق.

وكانت الجولة الثانية من الدوري انطلقت أمس الأول، بإقامة مباراتين جمعت خان شيخون مع دمشق الأهلي، والشرطة مع جبلة، وانتهت بفوز خان شيخون والشرطة على منافسيهما بالنتيجة ذاتها بهدفين لهدف.

وتعادل أمس فريقا الوحدة وضيفه أمية سلباً، في المباراة التي أقيمت على ملعب الفيحاء بدمشق.

