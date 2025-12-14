معرض خيري في طرطوس لدعم كبار السن برعاية الشؤون الاجتماعية

طرطوس-سانا

أقامت جمعية “كونوا معنا” لدعم كبار السن اليوم معرضاً خيرياً في مقرها بمدينة طرطوس، برعاية مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، يضم أعمالاً يدوية وإكسسوارات ومنتجات غذائية ومعروضات متنوعة أخرى.

وأوضحت رئيسة الجمعية نسرين دياب في تصريح لمراسل سانا، أن المعرض يستمر على مدار أربعة أيام ويتضمن معروضات متنوعة من مساهمات أعضاء الجمعية إضافة لتبرعات ومواد متنوعة من خارج الجمعية، وذلك بهدف تلبية احتياجات كبار السن الصحية والترفيهية والنفسية وغيرها.

من جهتها، بينت الممرضة غصون ديوب، من كوادر الجمعية، أن المعرض يتضمن أعمال يدوية وإكسسوارات ومستلزمات الصحية غذائيات وحلويات لثمانية مشاركين، إضافة إلى مشاركة الجمعية بأغذية وملابس وأحذية تبرع بها الأهالي، لتباع بأسعار رمزية لصالح دعم الصندوق المادي للجمعية.

بدوره، أكد الطبيب علاء الخطيب، المتطوع في الجمعية، أهمية الأنشطة والخدمات التي تقدمها الجمعية لفئة كبار السن، في محافظة طرطوس، معبراً عن أهمية تعزيز ثقافة التطوع في الجمعيات لمساعدة الفئات الأكثر احتياجاً نفسياً ومادياً ومعنوياً.

من جانبها، قالت الحرفية ميساء خضر، إحدى المشاركات في النشاط: إن مشاركتها تهدف إلى تخصيص ريع الاشتراك لصالح صندوق الجمعية، وأكدت أهمية دعم فئة كبار السن وتأمين مستلزماتهم.

أحد المستفيدين، إبراهيم صبح 80 عاماً، ذكر أن الجمعية قدمت له كل ما يحتاجه من أدوية وإعانات وهدايا، إضافة إلى دعوته للمشاركة في الفعاليات الاجتماعية والترفيهية التي تقيمها.

يذكر أن جمعية “كونوا معنا “لدعم كبار السن تهدف إلى تقديم خدمات داعمة مخصصة لفئة كبار السن في محافظة طرطوس، وفق أنشطة وبرامج اجتماعية وترفيهية وصحية.

