مواجهة مرتقبة بين المكسيك وإنكلترا لحسم بطاقة التأهل لربع ‏نهائي مونديال 2026‏

مكسيكو سيتي-سانا
يلتقي المنتخب المكسيكي لكرة القدم نظيره الإنكليزي عند الساعة الثالثة من فجر يوم غد الإثنين على ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي، في إطار منافسات الدور ثمن النهائي (دور الـ 16) من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.
وتكتسب المواجهة أهمية بالغة لكلا الطرفين، حيث يدخل المنتخب المكسيكي اللقاء، ساعياً لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وسجله القوي على ملعب أزتيكا، لتحقيق إنجاز تاريخي والوصول إلى الدور ربع النهائي للمرة الأولى منذ عام 1986، متسلحاً بانضباطه الدفاعي العالي وطموحه اللاتيني فيما يسعى الفريق الإنكليزي بقيادة مدربه الألماني توماس توخيل للتأقلم مع عامل الارتفاع عن سطح البحر الذي يصل إلى 2240 متراً، وتجاوز الأداء غير المقنع الذي ظهر به في دور المجموعات.
وكان المنتخب المكسيكي قد بلغ هذا الدور بعد مسيرة متميزة في البطولة حقق خلالها العلامة الكاملة دون أن تستقبل شباكه أي هدف، واستهل مشواره في دور المجموعات بالفوز على جنوب إفريقيا بهدفين دون رد، ثم على كوريا الجنوبية بهدف نظيف، واختتم الجولة الأولى بالفوز على التشيك بثلاثة أهداف دون مقابل ليتصدر مجموعته، قبل أن يتغلب في دور الـ 32 على الإكوادور بهدفين مقابل لا شيء.
من جانبه، تأهل المنتخب الإنكليزي إلى ثمن النهائي عقب صدارته لمجموعته في الدور الأول برصيد 7 نقاط، حيث افتتح مشواره بالفوز على كرواتيا بأربعة أهداف لهدفين، ثم تعادل سلباً مع غانا، وفاز على بنما بهدفين نظيفين، ليواجه في دور الـ 32 منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، ويتغلب عليه بصعوبة بهدفين لهدف.
يشار إلى أن الفائز من المباراة سيلاقي في ربع النهائي الفائز من مباراة البرازيل والنرويج.