مواجهة مرتقبة بين المكسيك وإنكلترا لحسم بطاقة التأهل لربع ‏نهائي مونديال 2026‏

مكسيكو سيتي-سانا‏

يلتقي المنتخب المكسيكي لكرة القدم نظيره الإنكليزي عند ‏الساعة الثالثة من فجر يوم غد الإثنين على ملعب أزتيكا في ‏مكسيكو سيتي، في إطار منافسات الدور ثمن النهائي (دور الـ 16) ‏من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026‌‎.

وتكتسب المواجهة أهمية بالغة لكلا الطرفين، حيث يدخل المنتخب ‏المكسيكي اللقاء، ساعياً لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وسجله ‏القوي على ملعب أزتيكا، لتحقيق إنجاز تاريخي والوصول إلى ‏الدور ربع النهائي للمرة الأولى منذ عام 1986، متسلحاً بانضباطه ‏الدفاعي العالي وطموحه اللاتيني فيما يسعى الفريق الإنكليزي ‏بقيادة مدربه الألماني توماس توخيل للتأقلم مع عامل الارتفاع عن ‏سطح البحر الذي يصل إلى 2240 متراً، وتجاوز الأداء غير المقنع ‏الذي ظهر به في دور المجموعات‎.‎

وكان المنتخب المكسيكي قد بلغ هذا الدور بعد مسيرة متميزة في ‏البطولة حقق خلالها العلامة الكاملة دون أن تستقبل شباكه أي ‏هدف، واستهل مشواره في دور المجموعات بالفوز على جنوب ‏إفريقيا بهدفين دون رد، ثم على كوريا الجنوبية بهدف نظيف، ‏واختتم الجولة الأولى بالفوز على التشيك بثلاثة أهداف دون مقابل ‏ليتصدر مجموعته، قبل أن يتغلب في دور الـ 32 على الإكوادور ‏بهدفين مقابل لا شيء‎.‎

من جانبه، تأهل المنتخب الإنكليزي إلى ثمن النهائي عقب صدارته ‏لمجموعته في الدور الأول برصيد 7 نقاط، حيث افتتح مشواره ‏بالفوز على كرواتيا بأربعة أهداف لهدفين، ثم تعادل سلباً مع غانا، ‏وفاز على بنما بهدفين نظيفين، ليواجه في دور الـ 32 منتخب ‏جمهورية الكونغو الديمقراطية، ويتغلب عليه بصعوبة بهدفين لهدف‎.‎

يشار إلى أن الفائز من المباراة سيلاقي في ربع النهائي الفائز من ‏مباراة البرازيل والنرويج‎.‎