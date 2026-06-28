القبض على 47 نائباً ومسؤولاً في العراق ضمن حملة موسعة لمكافحة الفساد

بغداد-سانا

كشفت مصادر عراقية رفيعة، اليوم الأحد، عن إلقاء القبض على 47 متهماً في قضايا فساد، من نواب ومسؤولين، ضمن عمليات ملاحقة مستمرة في بغداد وعدد من المحافظات.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن المصادر قولها: إن عمليات ملاحقة الفاسدين لا تزال مستمرة في بغداد والمحافظات، مشيرة إلى أن العمليات أسفرت عن توقيف 47 متهماً بتهم تتعلق بالفساد وملفات المال العام.

من جهتها، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في بيان أنها باشرت تنفيذ إجراءاتها الحازمة بحق عدد من المتهمين الصادرة بحقهم مذكرات قبض قضائية، على خلفية تجاوزات على المال العام.

وأكدت الهيئة التزامها بإطلاع الرأي العام على تفاصيل عملها وإجراءاتها وفق الأطر القانونية وبما يضمن الشفافية والدقة.

وفي السياق، أشار مدير مشروع “مكافحة الفساد وتعزيز التحكيم” في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “UNDP”، ياما ترابي، إلى أن جهود العراق في مكافحة الفساد تشهد تطوراً ملحوظاً، لافتاً إلى أن خطوات استرداد الأصول تسير بالاتجاه الصحيح.

وتأتي هذه التطورات وسط ترحيب سياسي وبرلماني وأمني وأكاديمي وإعلامي، مع دعوات إلى مواصلة الإجراءات وتوسيع نطاقها لتشمل جميع المتورطين دون استثناء، بما يعزز ثقة المواطنين بالدولة ويكرس سيادة القانون.