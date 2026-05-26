‎”‎إعلام حماة” تطلق حملة عن خطورة السباحة غير الآمنة في العاصي ‌‏والسدود والبحيرات‎ ‎

أطلقت مديرية إعلام حماة حملة بعنوان”سلامتك مسؤوليتنا” التي تهدف إلى ‌‏تعزيز الوعي بخطورة السباحة في مياه نهر العاصي والسدود والبحيرات، ‏وعدم التهاون في التعامل ‏معها، وذلك على خلفية تكرار حالات الوفاة غرقاً ‏فيها.‏



وأكد مدير دائرة العلاقات والشؤون الصحفية والقانونية في مديرية إعلام ‌‏حماة عبد المجيد عنجاري على أن مجرى نهر العاصي ليس مكاناً آمناً، ‌‏وذلك بسبب التيارات المائية الخفية، ووجود الطحالب، والأرضيات الطينية ‌‏التي تزيد من خطر الغرق وتعيق حركة السباحة بطريقة آمنة‎.

وشدد على الأهالي بضرورة رصد أبنائهم ومراعاة عدم السماح لهم ‌‏بالسباحة في مناطق خطرة، خاصة قرب النواعير، التي تعد من أكبر ‌‏مخاطر الغرق في النهر‎.‎

وقال عنجاري لمراسل سانا إنه من خلال هذه الحملة، نقدم عبر منصات ‌‏التواصل الاجتماعي ومن خلال منشورات توعوية موجهة أبرز الرسائل التي ‌‏تحث على الحذر واليقظة، ونعمل على إشراك النشطاء الإعلاميين ‌‏والصفحات والمؤسسات لتوسيع نطاق هذه الحملة وذلك كخطوة احترازية ‌‏تسهم في إنقاذ أرواح وسلامة شبابنا وأطفالنا.‏



وأضاف :” نؤمن بأن دقيقة واحدة من الانتباه قد تحمي حياة كاملة، وبهذا ‌‏نحث الجميع على عدم الاستهانة بخطورة السباحة في العاصي”.‏

وأشار عنجاري إلى أن مديرية الإعلام وكوادرها ملتزمة ببذل كل الجهود ‌‏اللازمة في التوعية، لافتاً إلى أهمية مشاركة الجميع في هذه الحملة للتحذير ‌‏من مخاطر السباحة غير الآمنة، لأن الانتباه والوعي مسؤولية مشتركة، بدءاً ‌‏من الأسرة مروراً بالمجتمع المحلي، وصولاً إلى الجهات المعنية، لضمان ‌‏سلامة المواطنين‎.‎

وفي الـ 11 من أيار الجاري، أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد ‏الصالح، ‏أن ‏فرق الدفاع المدني السوري في الوزارة استجابت لأكثر من 50 ‌‏‌‏بلاغاً ‏عن حالات غرق خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام ‏الحالي، ما ‏أسفر ‏عن 44 حالة وفاة.‏

