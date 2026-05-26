‎”‎إعلام حماة” تطلق حملة عن خطورة السباحة غير الآمنة في العاصي ‌‏والسدود والبحيرات‎ ‎

حماة-سانا
أطلقت مديرية إعلام حماة حملة بعنوان”سلامتك مسؤوليتنا” التي تهدف إلى تعزيز الوعي بخطورة السباحة في مياه نهر العاصي والسدود والبحيرات، وعدم التهاون في التعامل معها، وذلك على خلفية تكرار حالات الوفاة غرقاً فيها.
وأكد مدير دائرة العلاقات والشؤون الصحفية والقانونية في مديرية إعلام حماة عبد المجيد عنجاري على أن مجرى نهر العاصي ليس مكاناً آمناً، وذلك بسبب التيارات المائية الخفية، ووجود الطحالب، والأرضيات الطينية التي تزيد من خطر الغرق وتعيق حركة السباحة بطريقة آمنة.
وشدد على الأهالي بضرورة رصد أبنائهم ومراعاة عدم السماح لهم بالسباحة في مناطق خطرة، خاصة قرب النواعير، التي تعد من أكبر مخاطر الغرق في النهر.
وقال عنجاري لمراسل سانا إنه من خلال هذه الحملة، نقدم عبر منصات التواصل الاجتماعي ومن خلال منشورات توعوية موجهة أبرز الرسائل التي تحث على الحذر واليقظة، ونعمل على إشراك النشطاء الإعلاميين والصفحات والمؤسسات لتوسيع نطاق هذه الحملة وذلك كخطوة احترازية تسهم في إنقاذ أرواح وسلامة شبابنا وأطفالنا.
وأضاف :” نؤمن بأن دقيقة واحدة من الانتباه قد تحمي حياة كاملة، وبهذا نحث الجميع على عدم الاستهانة بخطورة السباحة في العاصي”.
وأشار عنجاري إلى أن مديرية الإعلام وكوادرها ملتزمة ببذل كل الجهود اللازمة في التوعية، لافتاً إلى أهمية مشاركة الجميع في هذه الحملة للتحذير من مخاطر السباحة غير الآمنة، لأن الانتباه والوعي مسؤولية مشتركة، بدءاً من الأسرة مروراً بالمجتمع المحلي، وصولاً إلى الجهات المعنية، لضمان سلامة المواطنين.
وفي الـ 11 من أيار الجاري، أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، أن فرق الدفاع المدني السوري في الوزارة استجابت لأكثر من 50 بلاغاً عن حالات غرق خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، ما أسفر عن 44 حالة وفاة.