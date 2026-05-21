اختتام الامتحانات النهائية للصفوف الانتقالية في مختلف المحافظات

دمشق-سانا

اختتمت اليوم الخميس، الامتحانات النهائية للصفوف الانتقالية ‏لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2025-2026، وذلك في مختلف المحافظات، وسط أجواء تنظيمية مستقرة ومتابعة ميدانية من وزارة التربية والتعليم ومديرياتها.

وأوضح مدير التعليم في الوزارة محمد سائد قدور لـ سانا أن عدد المتقدمين للامتحانات بلغ نحو 4 ملايين و496 ألفاً و475 طالباً وطالبة، توزعوا على 19515 مدرسة بمختلف المحافظات، وشملت الامتحانات مختلف مراحل التعليم الأساسي والثانوي الشرعي والمهني الانتقالية.

وبين قدور أن المدارس شهدت خلال فترة الامتحانات تطبيق الإجراءات التنظيمية والتربوية اللازمة لضمان حسن سير العملية الامتحانية، وتأمين البيئة المناسبة للطلاب، بما يحقق الانضباط والعدالة بين جميع المتقدمين.



وكانت الامتحانات بدأت صباح الثلاثاء الـ 12من أيار الجاري، وفق البرنامج الذي حددته وزارة التربية والتعليم، واستمرت حتى اليوم الخميس الـ 21 من أيار.

وتواصل وزارة التربية والتعليم استعداداتها لامتحانات الشهادات العامة في حزيران القادم، عبر استكمال الجوانب التنظيمية والفنية والإدارية، بما يسهم في توفير بيئة امتحانية مستقرة وآمنة للطلاب في مختلف المحافظات.