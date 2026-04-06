السورية للبريد وجامعة حماة توقعان مذكرة تفاهم لتسهيل دفع الرسوم والأقساط الدراسية

دمشق-سانا

وقّعت المؤسسة السورية للبريد وجامعة حماة مذكرة تفاهم تهدف إلى تسهيل عملية دفع الرسوم والأقساط الدراسية لطلاب الجامعة، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية وتبسيط الإجراءات أمام الطلاب.

وتنص المذكرة، التي وقعت اليوم الإثنين في مبنى رئاسة جامعة حماة، على إتاحة تسديد الرسوم لطلاب جامعة حماة في برامج التعليم العام والموازي والمفتوح، وذلك عبر مكاتب المؤسسة السورية للبريد المنتشرة في مختلف المحافظات، بما يسهم في تخفيف الأعباء وتوفير الوقت والجهد على الطلاب.

التكامل بين المؤسسات الحكومية

وأوضح مدير عام المؤسسة السورية للبريد عماد الدين حمد، في تصريح لـ سانا، أن المؤسسة تعمل على توسيع خدماتها لتشمل مختلف الجوانب الخدمية، ولا سيما ما يتعلق بقطاع التعليم، بما يحقق التكامل بين المؤسسات الحكومية ويخدم شريحة واسعة من المواطنين.

بدوره، أكد رئيس جامعة حماة الدكتور عبد الكريم قلب اللوز أهمية هذه الخطوة في تحسين الخدمات المقدمة للطلاب وتعزيز التحول نحو تبسيط الإجراءات الإدارية، مشيراً إلى أن التعاون مع المؤسسة السورية للبريد يندرج ضمن خطط الجامعة لتطوير آليات العمل وتوسيع نطاق الخدمات.

افتتاح مكتب بريدي بجامعة حماة

كما تم الإعلان بعد توقيع المذكرة أنه سيتم قريباً افتتاح مكتب بريدي وذلك في مبنى شؤون الطلاب بجامعة حماة، ليتم تقديم جميع خدمات البريد المقدمة في السورية للبريد، منها خدمات “شام كاش” ورواتب المتقاعدين والسجل المدني، وغير موظف.

وكانت المؤسسة السورية للبريد، وقعت في الـ 30 من شهر آذار الماضي، مذكرة تفاهم مع مديرية المصالح العقارية لتوسيع وتنويع مراكز تسليم الوثائق العقارية للمواطنين بشكل آمن وموثوق من خلال المكاتب البريدية المنتشرة جغرافياً في المحافظات، وذلك في مبنى المؤسسة بدمشق.