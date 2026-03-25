وزارة الصحة: بدء إعطاء اللقاحات اللازمة للحجاج بالمراكز المُعتمدة في سوريا

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الصحة السورية، عن بدء استقبال الحجاج في مراكز اللقاح الدولي المُعتمدة في المحافظات، لإعطائهم اللقاحات اللازمة لموسم الحج الحالي، في إطار الحصول على شهادة اللقاح، ضمن الإجراءات المحددة، والتزاماً بالتعليمات الصحية المُعتمَدة والاشتراطات التي وضعتها المملكة العربية السعودية.

وأشارت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إلى أن حزمة التطعيمات تشمل لقاحَي “السحايا” و”كوفيد”، حيث يُشترط أن يراجع الحجاج المراكز المختصة مع اصطحاب جواز السفر وبطاقة اللقاح.

ولفتت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي بعد إجراء تقييم طبي للحالة الصحية لكل حاج، لضمان سلامتهم وتقديم الوقاية اللازمة ضد الأمراض المُعدية، بما يضمن أداء المناسك بظروف صحية آمنة.

وأوضح منسق ملف الحج في وزارة الصحة عامر طيبي في تصريح لمراسلة سانا، أن الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات والتحضيرات الصحية الخاصة بموسم الحج، بما يضمن سلامة الحجاج والوقاية من الأمراض المعدية، مشيراً إلى أن عدد الحجاج داخل سوريا لهذا الموسم يبلغ نحو 21 ألف حاج.

وبيّن طيبي أن المراكز المعتمدة لتقديم اللقاحات موزعة في محافظات دمشق وريف دمشق وحمص وحماة وحلب وإدلب والرقة ودير الزور واللاذقية وطرطوس ودرعا والقنيطرة، مع العمل على التنسيق لافتتاح مركز إضافي في محافظة الحسكة، مشيراً إلى إمكانية تسيير فرق جوالة لتقديم اللقاحات في بعض التجمعات.

وأكد طيبي أن لقاح “السحايا” يعد إلزامياً لجميع الحجاج، وذلك وفق توصيات وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، في حين يُنصح بإعطاء لقاحي الإنفلونزا وكوفيد19 لفئات محددة، ولا سيما لمن تجاوزوا الستين عاماً والمصابين بالأمراض المزمنة.

وأوضح طيبي أنه يتم العمل مع وزارة الأوقاف، على إقامة ندوات توعوية حول سبل الوقاية من الأمراض المعدية وأهم الممارسات الصحية الواجب اتباعها خلال فترة الحج، لافتاً إلى العمل على إعداد نشرات وبوسترات توعوية لتتم طباعتها وتوزيعها على الحجاج.

وكانت وزارة الأوقاف السورية أصدرت في الـ 16 من شهر آذار الحالي التعليمات الخاصة بإصدار شهادة لقاح الحجاج للسوريين في الداخل والخارج من المراكز المعتمدة لدى وزارة الصحة في سوريا لموسم الحج لعام 1447هـ، حيث تستمر المراكز المعتمدة باستقبال الحجاج المقيمين داخل سوريا حتى يوم السبت الـ 18 من نيسان 2026، مؤكدة أن كل حاج لا يتلقى اللقاح يعدّ قيده لاغياً، ولن يتمكن من أداء فريضة الحج لهذا الموسم.