عودة 40 عائلة من مخيمات الشمال السوري إلى بلدة كفرنبودة بريف حماة

حماة-سانا

بالتعاون مع فريق جوى الإنساني وصلت إلى بلدة كفرنبودة في ريف حماة الشمالي اليوم قافلة جديدة تضم 40 عائلةً، عائدة من مخيمات الشمال السوري وسط ترحيب من الأهالي.

وذكر عضو اللجنة المجتمعية في البلدة حسين الحلاق لمراسل سانا، أن هذه القافلة هي السادسة منذ تحرير سوريا وسقوط النظام البائد، مشيراً إلى وجود الكثير من العائلات الأخرى التي تنتظر العودة إلى مدينتها، بانتظار إنجاز الخدمات والبنى التحتية اللازمة.

وعادت 50 عائلةً من مخيمات الشمال السوري إلى بلدة كفرنبودة أواخر حزيران الماضي بدعم كامل من فريق جوى الإنساني.