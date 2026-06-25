أجواء حارة نسبياً نهاراً لطيفة ليلاً ومائلة للبرودة في المرتفعات

IMG 2602 أجواء حارة نسبياً نهاراً لطيفة ليلاً ومائلة للبرودة في المرتفعات

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع في معظم المناطق لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 1-3 درجات مئوية.

وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الجو نهار اليوم الخميس، يكون حاراً نسبياً وصحواً بشكلٍ عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، فيما يكون خلال الليل لطيفاً بشكلٍ عام ومائلاً للبرودة في المرتفعات الجبلية، كما يحذر من تشكل الضباب في أجزاء من المنطقة الوسطى والمرتفعات الساحلية.

وتكون الرياح جنوبية غربية في المناطق الساحلية والجنوبية بينما تكون غربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 65 كم/سا، وخاصةً في المناطق الوسطى والشرقية وأجزاء من المنطقة الجنوبية والشمالية تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في المناطق الشرقية والبادية والجزيرة، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:

دمشق19/35
ريف دمشق-القلمون8/29
القنيطرة15/28
درعا19/31
السويداء14/29
حمص19/30
حماة20/34
اللاذقية24/30
طرطوس24/30
حلب21/36
إدلب21/30
دير الزور26/42
الرقة23/40
الحسكة28/41
الحرارة حول معدلاتها والجو صحو بشكل عام
افتتاح حديقة العروبة باللاذقية بعد إعادة تأهيلها لاستقبال الزائرين وإقامة الفعاليات
انتشار الحشرات والروائح في محيط قناة الري بقلعة المضيق يثير المخاوف الصحية
تنظيم قسد يغلق الممرات الإنسانية في دير حافر ومسكنة ويمنع خروج المدنيين
إجراءات متعددة لشرطة مرور دير الزور للحد من حوادث الدراجات النارية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك