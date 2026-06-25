أجواء حارة نسبياً نهاراً لطيفة ليلاً ومائلة للبرودة في المرتفعات

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع في معظم المناطق لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 1-3 درجات مئوية.

وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الجو نهار اليوم الخميس، يكون حاراً نسبياً وصحواً بشكلٍ عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، فيما يكون خلال الليل لطيفاً بشكلٍ عام ومائلاً للبرودة في المرتفعات الجبلية، كما يحذر من تشكل الضباب في أجزاء من المنطقة الوسطى والمرتفعات الساحلية.

وتكون الرياح جنوبية غربية في المناطق الساحلية والجنوبية بينما تكون غربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 65 كم/سا، وخاصةً في المناطق الوسطى والشرقية وأجزاء من المنطقة الجنوبية والشمالية تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في المناطق الشرقية والبادية والجزيرة، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية: