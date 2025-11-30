السورية للاتصالات تنهي تعديل النداءات القطرية للهاتف الثابت لخمس محافظات

3X2A8737 Copy السورية للاتصالات تنهي تعديل النداءات القطرية للهاتف الثابت لخمس محافظات

دمشق-سانا

أنهت الشركة السورية للاتصالات تعديل النداءات القطرية للهاتف الثابت لخمس محافظات هي دير الزور، وحمص، وحماة، وطرطوس، واللاذقية، وذلك ضمن خطة أعلنت عنها الشهر الماضي بهدف ضمان تجربة اتصال أفضل للمشتركين.

وأكدت الشركة حرصها الدائم على تحسين جودة الخدمات وتلبية احتياجات المشتركين في مختلف المحافظات.

وكانت الشركة أعلنت الشهر الماضي عن تعديل النداءات القطرية للهاتف الثابت للمحافظات الخمس، وفق برنامج زمني يبدأ في تشرين الأول الماضي ويستمر خلال تشرين الثاني الجاري.

وتم خلال الشهر الماضي تعديل النداء القطري لمحافظة دير الزور ليصبح 024 بدلاً من 051، والنداء القطري لمحافظة حمص ليصبح 012 بدلاً من 031، بينما تم في الشهر الجاري تعديل النداء القطري لمحافظة حماة ليصبح 013 بدلاً من 033، والنداء القطري لمحافظة طرطوس ليصبح 018 بدلاً من 043، والنداء القطري لمحافظة اللاذقية ليصبح 017 بدلاً من 041.

