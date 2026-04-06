أطباء سوريون مقيمون في ألمانيا يجرون عمليات جراحية لمرضى العمود الفقري في مستشفى إدلب الجامعي

إدلب-سانا

بدأت في قسم الجراحة العصبية بمستشفى إدلب الجامعي العمليات الجراحية لمرضى العمود الفقري والتي تجريها، بعثة من الأطباء السوريين المقيمين في ألمانيا والمختصين في جراحة العمود الفقري ومعالجة انحناء العمود الفقري الجنف، بالتعاون والتنسيق بين وزارة الصحة والجمعية الطبية السورية الألمانية سيغما”SGMA” ومؤسسة الرواد ووزارة التعليم العالي، وذلك ضمن حملة الوفاء لإدلب.

وأوضح رئيس شعبة الجراحة العصبية في مستشفى إدلب الجامعي الدكتور محمد جسري في تصريح لمراسل سانا اليوم الإثنين، أن المشفى استقبل بعثة أطباء لعلاج تشوّهات العمود الفقري أو ما يسمى “الجنف”، لإجراء عدد من عمليات العمود الفقري والتي تعتبر من العمليات الصعبة والمعقدة، وتستهدف المرضى الذين يعانون من تشوهات في العمود الفقري وهي متنوعة، مبيناً أن منشأ هذه التشوهات غالباً ما يكون مجهول السبب، وقد يكون نتيجة أسباب وراثية أو حوادث أو رضوض.

وأشار جسري إلى أنه تستخدم في هذه الجراحات أدوات طبية معدنية طبية مثل المسامير والطعوم العظمية، وهي عمليات مكلفة جداً في القطاع الخاص، لافتاً إلى أنه تم استهداف الحالات من المرضى المسجلين في المشفى منذ نحو ستة أشهر لإجراء العمليات مجاناً، وسيتم إجراء الجراحة لأكبر عدد ممكن من المرضى المسجلين.

ولفت جسري إلى أهمية هذه الزيارة في توفير تكاليف إجراء العمليات الباهظة على المرضى المصابين، ودورها في تبادل الخبرات مع الأطباء السوريين المقيمين في ألمانيا فيما يخص آخر ما توصل إليه الطب الحديث في مجال جراحة العمود الفقري، معرباً عن امتنانه لجهود إدارة المشفى ووزارة التعليم العالي وكادر قسم الجراحة العصبية في المشفى وتعاونهم لإنجاح هذه المبادرة.

بدوره بين الدكتور زاهر بستاني استشاري أول في جراحة العمود الفقري في ألمانيا في تصريح مماثل، أن زيارة البعثة تأتي ضمن حملة الجنف التي انطلقت في المشفى ضمن حملة الوفاء لإدلب، وتستهدف معالجة المصابين بالجنف الذين تتراوح أعمارهم بين الـ 5 سنوات إلى الـ 18 سنة، وتستمر الحملة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، لافتاً إلى أن البعثة قامت بعدة حملات سابقاً، وأجرت كماً كبيراً من العمليات.

وأوضح بستاني أن البعثة أجرت عملية يوم أمس الأحد لطفلة وتكلّلت بالنجاح، كما أجرت عمليتين اليوم الإثنين، وستجري مثلهما يوم غدٍ الثلاثاء، وسيتم في الأيام المقبلة تنظيم حملات مشابهة، موجهاً الشكر لإدارة المشفى وشعبة الجراحة العصبية وكادر المشفى والعاملين كافة على تعاونهم في إنجاح الحملة.

من جانبه لفت الدكتور أحمد رحال استشاري أول في جراحة العمود الفقري في ألمانيا، إلى ضرورة الانتباه إلى أمر أساسي فيما يتعلق بمرضى الجنف وهو التوعية الصحية بأهمية المرض وعلاجه حتى لا يصل إلى مراحل جراحية متقدمة، مشيراً إلى دور هذه البعثات في تبادل الخبرات بين الأطباء السوريين في الخارج والداخل، وصقل خبرات ومهارات الأطباء المتدربين وحتى الاختصاصين الموجودين بالداخل للنهوض بمستوى الخدمات الطبية المقدمة، والقطاع الصحي ككل.

يذكر أن الجمعية الطبية السورية الألمانية “SGMA” هي منظمة تجمع الأطباء والصيادلة والعاملين في القطاع الصحي الموجودين في سوريا وألمانيا، هدفها الأساسي تطوير وتحسين الأنظمة الصحية في البلدين، من خلال توحيد جهود وخبرات الكوادر الطبية، وتنفيذ مشاريع وحملات إنسانية وتنموية، مثل دعم القطاع الطبي في سوريا وتقديم الخدمات الطبية، ومساعدة الأطباء السوريين في ألمانيا.