أوقاف درعا تخصص خطب الجمعة لدعم حملة “أبشري حوران”

درعا-سانا

خصصت مديرية أوقاف درعا خطب الجمعة اليوم في عموم مساجد المحافظة، للحديث عن فضل الصدقة وأهمية الإنفاق في سبيل الله، استجابة للتعميم الصادر عن المديرية لدعم حملة “أبشري حوران” التي ستنطلق غداً السبت من مدرج بصرى الأثري.

وتناولت خطب الجمعة اليوم المعاني القرآنية والنبوية التي تحث على البذل والعطاء، والدعوة إلى التكافل والتعاون بين أبناء المجتمع، بما يسهم في مساعدة الأسر الفقيرة والمرضى والأيتام والطلاب المحتاجين في جميع أنحاء محافظة درعا.

مدير أوقاف درعا حامد أبازيد أوضح في تصريح لمراسل سانا أن تخصيص خطب الجمعة لهذا الغرض يأتي في إطار الدور المجتمعي والإنساني للمساجد، حيث تهدف الحملة إلى جمع التبرعات النقدية والعينية، لتغطية احتياجات إنسانية وصحية وتعليمية ملحة في المحافظة.

وأكد أبازيد أن ما يقدمه المتبرعون من صدقات وهبات يفتح أبواب الخير ويسهم في إنقاذ مريض أو سد حاجة أسرة أو رسم البسمة على وجه يتيم، لافتاً إلى أن أبناء المحافظة عرفوا عبر تاريخهم بروح التضامن والتعاون والتعاضد الاجتماعي، وهذه الحملة تجسد أسمى معاني التكافل والقيم الأصيلة.

يذكر أن محافظة درعا أنهت التحضيرات لإطلاق حملة “أبشري حوران” رسمياً يوم الغد، حيث إن القائمين على الحملة يسعون إلى جمع مبلغ 32 مليوناً و740 ألف دولار أمريكي لدعم المشاريع التنموية، وتشارك في تنفيذها فعاليات رسمية وأهلية ودينية واجتماعية، لتكون نموذجاً في العمل التعاوني والتكافل الإنساني بين أبناء المحافظة.