وفد من الأمم المتحدة يطلع على سير المشاريع في معرة النعمان بريف إدلب

إدلب-سانا

اطّلع وفد من الأمم المتحدة اليوم الإثنين، على سير المشاريع المنجزة، وتلك قيد التنفيذ بتمويل من برامج الأمم المتحدة في منطقة معرة النعمان بريف إدلب، وذلك خلال جولة ميدانية شملت عدداً من المشاريع الخدمية والمنازل التي تتم إعادة تأهيلها بدعم المنظمة.

وضمّ الوفد ممثلين عن عدد من وكالات الأمم المتحدة، من بينها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنظمة الدولية للهجرة، حيث استمع أعضاء الوفد إلى آراء المستفيدين وملاحظاتهم حول أثر هذه المشاريع وانعكاسها على حياتهم اليومية.

وأوضح مسؤول العلاقات العامة في إدارة منطقة معرة النعمان بلال مخزوم في تصريح لمراسل سانا، أن الزيارة تهدف إلى الاطلاع على واقع المشاريع المنفذة، بدعم أممي، إضافة إلى مناقشة وضع خطة مستقبلية تضمن العودة الكريمة لأهالي المخيمات وتسريع إنهاء ملف النزوح، لافتاً إلى أن العمل جارٍ على إعداد هذه الخطة وفق توصيات حكومية.

من جهته، أشار المواطن حسان التناري من مدينة معرة النعمان، وهو أحد العائدين بعد نزوح دام ست سنوات، إلى أنه وجد منزله مدمراً بالكامل عند عودته، إلا أن جهود إدارة المنطقة ودعم منظمات الأمم المتحدة أسهمت في ترميم منزله وتأمين مأوى مناسب لأسرته.

ودعا التناري الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية إلى توفير فرص عمل تراعي أوضاع ذوي الإعاقة ومصابي الحرب، بما يضمن لهم دخلاً ثابتاً وعيشاً كريماً.

يذكر أن الزيارات المتواصلة للمنظمات الإنسانية، تأتي في إطار التعاون مع الحكومة السورية للنهوض بمستوى الخدمات كافة في مناطق ريف إدلب، لتشجيع عودة الأهالي المهجرين قسراً بفعل ممارسات النظام البائد، إلى مناطقهم وإنهاء معاناتهم في المخيمات.