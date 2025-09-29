محافظة إدلب تفتتح 3 مدارس في قريتي بابيلا والدانا بعد ترميمها

إدلب-سانا

افتتح محافظ إدلب محمد عبد الرحمن اليوم ثلاث مدارس في قريتي بابيلا والدانا بريف معرة النعمان، بعد إعادة ترميمها بمبادرة من المجتمع الأهلي وبالتعاون مع المجمع التربوي ومنظمة “إنسان” الخيرية؛ وذلك دعماً لعودة التعليم واستقرار الأهالي.

وحضر حفل افتتاح المدارس وزير الزراعة أمجد بدر ومدير منطقة معرة النعمان كفاح جعفر، وممثلون عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”، وحشد من الأهالي وذوي شهداء الثورة السورية.

وشدد المحافظ عبد الرحمن في كلمه له على أهمية المبادرات الأهلية في دعم التعليم وإعادة البناء بعد تحرير سوريا بتكاتف الجميع من حكومة ومجتمع مدني ومنظمات إنسانية.

فيما أكد مدير مكتب سوريا لمنظمة “إنسان” الخيرية في سوريا خالد طيفور، أن التعليم سيظل أولوية في خطط المنظمة، مبيناً أنه جرى ترميم المدارس بشكل كامل بمبادرة من أسرة الحاج علي رشود القاسم، كأولى خطوات “مبادرة الأمل الأولى” التي تهدف إلى تشجيع الميسورين على المساهمة في إعادة إعمار المرافق العامة.

وألقت الطالبة نهى القاسم كلمة شكرت فيها القائمين على المبادرة، وأبدت فرحتها بالعودة إلى المدرسة، لكنها في الوقت ذاته ناشدت بالإسراع في ترميم بقية المدارس لعودة جميع طلاب سوريا إلى صفوفهم، فيما شهد ختام الحفل تقُديم درع الوفاء للحاج علي القاسم تقديراً لعطائه.

ويأتي افتتاح المدارس في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز حق التعليم للأطفال، وتوفير بيئة دراسية آمنة في المناطق التي شهدت عودة الأهالي بعد سنوات من التهجير.